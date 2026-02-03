Садальский раскритиковал назвал новый фильм с Бузовой второсортным кино

03 февраля 2026, 18:13

Станислав Садальский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Заслуженный артист России Станислав Садальский резко высказался о новом фильме телеканала ТНТ «Равиоли Оли», главную роль в котором исполнила актриса и певица Ольга Бузова. Заявление он опубликовал в своих соцсетях.