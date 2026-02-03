Садальский раскритиковал назвал новый фильм с Бузовой второсортным кино
Заслуженный артист России Станислав Садальский резко высказался о новом фильме телеканала ТНТ «Равиоли Оли», главную роль в котором исполнила актриса и певица Ольга Бузова. Заявление он опубликовал в своих соцсетях.
Садальский раскритиковал качество картины и сам подход к её созданию, заявив, что, по его мнению, фильм ориентирован на «бездумного зрителя» и является примером второсортного кино. Отдельно он усомнился в корректности использования по отношению к Бузовой звания «актриса».
В своём комментарии Садальский задался вопросом, почему, по его мнению, в культурном пространстве всё чаще продвигаются проекты с низким художественным уровнем. Он выразил обеспокоенность тем, что подобный контент, как считает актёр, может влиять на подростковую аудиторию, и обратился к российским властям с призывом обратить внимание на происходящее в сфере массовой культуры.
