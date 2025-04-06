Сафонов, плативший по распоряжению Жириновского и ставший мемом, не рад своей славе

Владимир Жириновский (фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Несколько лет назад в интернете завирусилось видео, после которого помощник Владимира Жириновского стал мемом. Политик как-то пришёл в аптеку, выбрал препарат и сказал: «Сафонов, оплати!».
Экс-помощник главы ЛДПР с теплом вспоминает дни, проведённые со знаменитым начальником. Александр Сафонов вспомнил, что всегда хотел запомниться общественности рядом с Жириновским. Однако, когда слава настигла его, бремя оказалось слишком тяжёлым.
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«Всегда хотелось поучаствовать в ярком моменте с Владимиром Вольфовичем, чтобы запомниться, но когда это произошло, я не был рад – надоело потом удалять сообщения. Как говорится, бойся своих желаний», – заявил Сафонов в беседе с журналистами шоу «Новые русские сенсации» на НТВ.Бывший помощник Жириновского также вспомнил, что его босс был очень работоспособным и деятельным человеком. Даже в последние дни жизни он продолжал давать указания и просил передавать ему все последние новости.
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Анастасия Чинкова