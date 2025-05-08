«Сам себя загнал в кабалу»: продюсер Бардаш рассказал о музыкальном рабстве автора хита про бобра

Слава Скрипка (фото: ВКонтакте @skripka_slava)
Автор популярного в соцсетях хита про бобра Слава Скрипка сильно ограничен из-за контракта. Об этом рассказал продюсер Юрий Бардаш.
Он отметил, что в числе первых ознакомился с песней «Бобр» и сразу же предсказал ей большой успех.
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«Я ему сказал: „Слава, это огромный хит, он повсюду попадёт, просто порвёт пространство“. Я всячески подбодрил Славу, вдохновлял. В массы я её первым запустил», – отметил Бардаш в беседе с KP.ru.Однако позже Скрипка подписал некий договор с компанией, из-за которого теперь не может появляться в СМИ и давать какие-либо комментарии.
«Я его звал на Первый канал на передачу. Он не может прийти – не то чтобы с этой песней, он вообще никуда не может прийти. Я бы сказал, что он сам себя в эту кабалу загнал. Я не считаю, что продюсеры в этой стране – какие-то плохие. Нет. Иногда люди делают ошибки из незнания, страхов и всего такого», – объяснил продюсер.Читайте также:
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Анастасия Чинкова