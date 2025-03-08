«Сама нежность»: Анна Семенович показала, какой она была в 16 лет

Николай Басков растрогался до слез на шоу «Один в один», вспоминая Елену Образцову. Новый выпуск на канале «Россия» с приглашенным судьей Игорем Николаевым вышел 7 марта. В нем Юлия Савичева вызвала бурю эмоций у ведущего Баскова своим выступлением.