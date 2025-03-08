«Сама нежность»: Анна Семенович показала, какой она была в 16 лет

Анна Семенович (Фото: Инстаграм* @ann_semenovich)
Певица Анна Семенович опубликовала в своем блоге архивный снимок в 16-летнем возрасте.
«Что нашла – 16 лет. Сама нежность», — подписала фотографию певица.
На фото Семенович предстала в светлом плаще и с забранными волосами. Исполнительница также поздравила девушек с 8 марта в личном блоге.
Анна пожелала всем девушкам счастья и любви.
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