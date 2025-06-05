«Зачем топтаться на граблях»: Виталий Гогунский заявил, что больше не готов жениться
Виталий Гогунский заявил о неготовности жениться в четвёртый раз
Виталий Гогунский объяснил, почему больше не собирается жениться. Звезда сериала «Универ» был женат трижды, но больше не готов связывать себя узами брака.
«Каждый раз в конкретно моих случаях брак менял отношения в худшую сторону. Начиналась какая-то сказка про золотую рыбку: то это хочу, то то… Поэтому расписываться я больше не хочу: зачем топтаться на граблях», – отметил актёр в интервью «Леди Mail».Однако Гогунский не исключил сеьёзных отношений в будущем. Он готов обеспечивать возлюбленную, чтобы она чувствовала себя защищённой.
Также артист описал идеальную для себя женщину. Для него важны доброта, воспитание и, конечно же, внешность. При этом он отметил, что и сам работает над собой, чтобы быть достойным той, кого хочет видеть рядом.