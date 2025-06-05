«Зачем топтаться на граблях»: Виталий Гогунский заявил, что больше не готов жениться

05 июня 2025, 13:16

Виталий Гогунский заявил о неготовности жениться в четвёртый раз

Виталий Гогунский (фото: Telegram @gogunsky_v)

Виталий Гогунский объяснил, почему больше не собирается жениться. Звезда сериала «Универ» был женат трижды, но больше не готов связывать себя узами брака.







«Каждый раз в конкретно моих случаях брак менял отношения в худшую сторону. Начиналась какая-то сказка про золотую рыбку: то это хочу, то то… Поэтому расписываться я больше не хочу: зачем топтаться на граблях», – отметил актёр в интервью «Леди Mail».