«Самая лучшая на планете»: Анна Пересильд обратилась к маме по особому поводу

06 сентября 2025, 12:57

16-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд поздравила ее с днем рождения

Анна Пересильд (Фото: Телеграм/officialannaperesild)

16-летняя дочь Юлии Пересильд в личном блоге обратилась к ней по особому поводу. Накануне артистке исполнился 41 год.





Наследница знаменитости опубликовала серию снимков, на которых они запечатлены в разные периоды жизни. Молодая актриса объяснилась, что опоздала с публичным поздравлением по уважительной причине: весь день она провела со своей семьей и не хотела ни на что отвлекаться. Девочка призналась, что ей досталась лучшая мама на свете, которую она «бесконечно любит».

«Будь самой счастливой на свете. Я очень тебя берегу и ценю. Всегда и всю жизнь я рядом!» — заключила Анна.