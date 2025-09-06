Сергей Лазарев заработает десятки миллионов рублей на масштабном гастрольном туре по России
Популярный певец Сергей Лазарев объявил о начале масштабного гастрольного тура по России, который охватит такие города, как Москва, Ярославль, Омск, Барнаул, Кемерово и другие. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» в своём эксклюзивном материале.
В Санкт-Петербурге билеты на концерты стартуют от четырёх тысяч рублей и достигают 200 тысяч за места в VIP-ложах. Продажа всех билетов в городе принесёт организаторам более 49 миллионов рублей.
В Москве цены на билеты варьируются от трёх до 30 тысяч рублей, что обеспечит организаторам более 33 миллионов рублей выручки.
Таким образом, общий доход от продажи билетов на тур Сергея Лазарева по стране превысит 80 миллионов рублей, что говорит о масштабности и популярности гастролей артиста.
