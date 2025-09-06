Сергей Лазарев заработает десятки миллионов рублей на масштабном гастрольном туре по России

06 сентября 2025, 12:47

«Звездач»: Лазарев заработает 80 млн рублей на гастрольном туре по России

Сергей Лазарев (фото: Telegram @lazarev_official)

Популярный певец Сергей Лазарев объявил о начале масштабного гастрольного тура по России, который охватит такие города, как Москва, Ярославль, Омск, Барнаул, Кемерово и другие. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» в своём эксклюзивном материале.