«Слабое кино»: Никита Михалков раскритиковал «Анору»

06 сентября 2025, 10:20

Никита Михалков назвал фильм «Анора» слабым

Никита Михалков (фото: kremlin.ru)

Режиссёр Никита Михалков в ходе делового завтрака на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) назвал фильм «Анора» американского режиссёра Шона Бейкера слабым. Об этом сообщает РИА Новости.





По словам Михалкова, с эпохи перестройки российские киноленты могли рассчитывать на международное внимание и награды только в том случае, если они достаточно критично отражали свою страну. Так продолжается и по сей день, отметил режиссёр.





«Скажем, если взять фильм "Анора", который выстрелил и на Каннском фестивале, и на "Оскаре", и так далее, который, по сути, в общем является очень средним – по художественной линии, сейчас я не говорю про содержание, просто по кино – это кино слабое, на мой взгляд, по крайней мере», – заявил Михалков.