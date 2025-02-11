Звезде «Чародеев» Екатерине Васильевой понадобилась срочная помощь врачей

Екатерина Васильева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Звезде фильмов «Чародеи» и «Чёрная молния» Екатерине Васильевой понадобилась экстренная медицинская помощь. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, у 79-летней актрисы обострился панкреатит. Народная артистка РСФСР вызвала скорую и пожаловалась врачам на боли в животе.
При осмотре у нее диагностировали воспаление поджелудочной железы, которое может привести к серьезным осложнениям. После оказания помощи Васильева приняла решение лечиться на дому и следовать всем медицинским указаниям.
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