У компании певицы Татьяны Булановой новые финансовые проблемы

08 сентября 2026, 09:09

Бизнес Татьяны Булановой задолжал налоговой 153 тысячи рублей

Татьяна Буланова (Фото: Telegram / @bulanovacom)

Компания ООО «Лари», связанная с бизнесом Татьяны Булановой, оказалась должна Федеральной налоговой службе 153 тысячи рублей. Об этом стало известно «Звездачу».