У компании певицы Татьяны Булановой новые финансовые проблемы
Компания ООО «Лари», связанная с бизнесом Татьяны Булановой, оказалась должна Федеральной налоговой службе 153 тысячи рублей. Об этом стало известно «Звездачу».
Фирма работает в сфере общепита: занимается развитием ресторанов и кафе с полным обслуживанием, а также заведений быстрого питания. Однако помимо работы с клиентами у компании накопились и финансовые обязательства.
Теперь у «Лари» возник еще один спор — на этот раз с поставщиком. ООО «Свит Лайф Фудсервис», специализирующееся на оптовой торговле мясом, обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области.
С компании Булановой требуют взыскать 43 842 рубля. Суду предстоит разобраться в обстоятельствах возникшего спора и определить, обоснованы ли требования заявителя.
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