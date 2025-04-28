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Разные мужья и безуспешные попытки забеременнеть: почему Анна Ковальчук 14 лет скрывала сына. Исповедь актрисы

Анна Ковальчук (Фото: Инстаграм*/annakovalchuk313)

Анна Ковальчук (Фото: Инстаграм*/annakovalchuk313)

Анна Ковальчук — одна из знаменитых российских актрис. Широкую известность и любовь зрителей она получила благодаря роли Марии Швецовой в популярном детективном сериале «Тайны следствия». Подробнее о ее жизни расскажет «Радио 1».
Большинство поклонников знают, что у Анны есть 24-летняя дочь Злата, которая с самого рождения появлялась вместе с мамой на съемках и часто сопровождала ее на светских мероприятиях. Однако у актрисы также есть 14-летний сын Добрыня, которого она почти никогда не показывает публике.

Долгожданный наследник

У Златы и Добрыни разные отцы. Первым мужем актрисы был Анатолий Ильченко, но их брак распался, когда дочери было пять лет. Вскоре после развода Анна встретила бизнесмена Олега Капустина, который стал ее вторым мужем. Однако завести общего ребенка у них долго не получалось. Когда Ковальчук наконец забеременела, она скрывала это от всех, боясь сглазить. В интервью актриса говорила, что они с мужем мечтали о ребенке несколько лет, но причины неудач были непонятны.

Анна верит, что многое в жизни происходит не случайно, и воспринимает беременность как настоящее чудо.

Анна Ковальчук (Фото: Инстаграм*/annakovalchuk313)

Опасная ситуация

Во время беременности Ковальчук едва не пострадала: однажды она и семья собирались ехать на машине из Ейска, но актриса внезапно отказалась от поездки. Позже выяснилось, что автомобиль попал в аварию под Новгородом. Муж Анны, который ехал отдельно, получил травму, но благодаря счастливому стечению обстоятельств Анна и ее дочь Злата не оказались в машине. Актриса до сих пор считает, что их спасло материнское предчувствие.

«Первое, о чем подумал Олежка: «Слава Богу, что мои девчонки со мной не поехали!» Машина оказалась сильно повреждена, особенно с пассажирской стороны — страшно представить, что бы с нами случилось», — рассказывала Ковальчук.

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Как растет Добрыня

Добрыня с детства окружен любовью и заботой. В отличие от старшей сестры, которая привыкла к вниманию со стороны прессы, сын Ковальчук предпочитает оставаться в тени. Сам мальчик просил маму не показывать его на публике. Актриса рассказывала, что Добрыня тяжело переживал ее уходы на съемки, иногда буквально не пуская маму за дверь. Анна всерьез задумывалась оставить карьеру, но нашла баланс между работой и семьей.

При этом сын проявляет большую заботу: например, он приносил уставшей маме завтрак в постель — стакан воды, кусочек хлеба и надкусанную вафлю. Добрыня пока не определился с будущей профессией, но не исключает возможности пойти по творческому пути, хотя и просит Анну не торопить события. Он гордится своей мамой и спокойно относится к ее популярности.

Сегодня мальчик активно занимается спортом, особенно баскетболом, но и творческие задатки у него есть. Актриса отмечала, что воспитание сына и дочери заметно различалось: если Злата легко принимала участие в мероприятиях, то с Добрыней они больше сосредоточились на активных играх и спорте. Будет ли он спортсменом или выберет творческую профессию — покажет время. Но с таким характером и поддержкой семьи у него хорошие перспективы в любой сфере.

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«Говорил, что мечтает о дочке»: правда об отношениях Александра Поверина и Клавы Коки, настоящие причины разрыва
28 апреля 2025, 16:27

Александр Поверин (Фото: Instagram*@alexander.poverin)

Блогер Александр Поверин стал широко известен благодаря своему участию в реалити-шоу «Сердце Клавы», запущенном на телеканале «Пятница!». Молодой человек не только выиграл в проекте, но и после него более года состоял в романтических отношениях со знаменитой певицей. О романе блогера и звезды сцены читайте в материале «Радио 1».

Биография Поверина


Александр Поверин (Фото: Instagram*@alexander.poverin)

Александр Поверин родился 28 апреля 1998 года в Симферополе. Там же он окончил среднюю школу №14, а после поступил на факультет режиссуры театрализованных представлений и праздников в Крымском университете культуры, искусств и туризма.

Обладая достаточно приятными внешними данными, Поверин начал зарабатывать в модельном бизнесе, участвуя в фотосъемках для рекламы. В 2019 году ему предложили выгодный контракт за границей, он сначала согласился, а потом отказался в последний момент. Вместо Европы, Александр улетел в Москву, где продолжил развиваться как модель и блогер.

В 2023 году Александр Поверин принял участие в романтическом реалити-шоу «Сердце Клавы», которое транслировалось на телеканале «Пятница!». На проекте участник не скрывал, что его цель — повысить свою популярность, а не найти любовь. Однако сложилось иначе.

«Я искал медь, а нашел золото. Я бы с радостью показал вам, как нам хорошо вместе, но пока таких слов не придумали», — написал Поверин в соцсетях.

Роман с певицей


Александр Поверин и Клава Кока (Фото: Instagram*@alexander.poverin)

Взаимная симпатия между Клавой Кокой и Александром Повериным появилась еще в начале шоу. Певицу отговаривали от построения отношений с этим участником опытная сваха Роза Сябитова и астролог Олеся Иванченко. Титаны амурных дел пророчили неудачи в любви, в случае если она сделает выбор в пользу Поверина, но сердцу не прикажешь.

Важно подчеркнуть, что Кока — едва ли не единственная участница подобного шоу, которая после его завершения продолжила общение с одним из участников.

«С Сашей я чувствую себя девочкой и женщиной, мне нравится, что я могу с ним быть такой, какая я есть: и артисткой, и домашней, и серьезной, и несерьезной. Мне очень с ним комфортно физически, и мое сердце на него екает», — говорила Клава на финале телепроекта.

После завершения съёмок заключительной части проекта пара отправилась в Санкт-Петербург. Спустя месяц они провели совместный отпуск в Таиланде. Весной 2024 года они начали жить вместе.

С выбором певицы были не согласны не только эксперты проекта, но и подписчики звезды. В комментариях блогера часто упрекали в меркантильности отношений и продвижении своего имени за счет популярности Кокки. Александр и действительно стал привлекать к себе больше внимания. Его начали приглашать выступать вместе с певицей в различных программах, а также брать у него интервью.

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Конец отношений


Александр Поверин и Клава Кока (Фото: Instagram*@alexander.poverin)

В октябре 2024 года поклонники начали подозревать, что отношения звёздной пары подошли к концу. Об этом свидетельствовали и отсутствие совместных снимков, и появление на светских мероприятиях по отдельности. Вскоре Клава подтвердила эти слухи, признавшись, что уже больше месяца они живут порознь.

«Теперь мы раздельно. До последнего надеялась, что этого не произойдет. Но уже полтора месяца мы не общаемся и не живем вместе. Я не смогла рассказать вам сразу. Всю свою боль я заглушала в работе и на студии. Да и, возможно, все-таки где-то в глубине души я еще надеялась… Расставаться любя и в благодарности оказалось еще больнее, чем со скандалом и руганью. Инициатива моя. Переживаю? Да», — написала Клава в личном блоге.

Позже Клава Кока в интервью Дмитрию Диброву расскажет, что в конце отношений с Александром они стали почти чужими людьми. Певица сделала шаг к диалогу, но он выявил лишь разные взгляды на дальнейшую жизнь.

«Какими ты видишь наши дальнейшие отношения? Мы обсуждали этот вопрос целую неделю и поняли, что у нас слишком много точек, в которых мы не совпадаем. За три месяца до расставания он признался, что, пока не станет богатым и знаменитым, семью не заведет. Хотя сразу после проекта говорил мне, что мечтает о дочке. Видимо, мечтать и быть готовым к чему-то – это разные вещи», – делилась артистка.

При том, что блогер давно мечтал добиться популярности и стать значимой фигурой в медийном пространстве, он, по словам Клавы, мало что делал для этого.

«Он мечтал стать известным актером, но так мало делал для реализации своей мечты, сидел играл в компьютере. У меня было всё, о чем он мечтал. Я была для него как лакмусовая бумажка. Наши отношения могли бы продлиться долго, если бы я была меньше в своей популярности, была бы обычной девчонкой, рядом с которой он бы чувствовал себя красавчиком», — говорила Кока.

В результате Александр решил покинуть модельный бизнес. Теперь его основной источник дохода — блог и реклама. В будущем Александр планирует развивать актёрскую карьеру и запустить собственную линию одежды.

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ФНС затребовала от мертвого отца Филиппа Киркорова уплаты долга
ФНС подала иск на мертвого отца Филиппа Киркорова
28 апреля 2025, 16:08

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Федеральная налоговая служба имеет претензии к отцу Филиппа Киркорова. В суд подан иск на покойного Бедроса Филипповича, который скончался в марте этого года в возрасте 92 лет.
Налоговые органы требуют выплатить 31 тысячу рублей, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, без погашения долга певец Филипп Киркоров не сможет получить в наследство трехкомнатную квартиру на Курской в Москве.

В этой квартире Филипп проживал с бывшей супругой Аллой Пугачевой после бракосочетания в 1994 году. Элитное жилье оценивается в районе 80–100 миллионов рублей.

Певец по закону сможет вступить наследственные права на квартиру лишь через полгода на случай объявления еще претендентов.

Ранее Филипп в Сети опубликовал свой дизайнерский кулич, стоимость которого оценивается в 100 тысяч рублей. Певец подвергся жесткой критике за такое расточительство.

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#киркоров
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Стало известно, что произошло со Светланой Немоляевой после операции на сердце
Операция на сердце страдающей аритмией Немоляевой прошла без осложенний
28 апреля 2025, 15:50

Светлана Немоляева (Фото: скриншот к/ф «Службеный роман»)

Народная артистка РСФР Светлана Немоляева рассказала о своем самочувствии после операции на сердце. По ее словам, вмешательство прошло без осложнений и с ней все порядке. Комментарий актрисы приводит издание «Абзац».
«Операция прошла нормально, как полагается, без осложнений», — поделилась с журналистами звезда советского фильма «Служебный роман»..
После выписки из больницы Светлана Немоляева продолжает строить планы. И говорит, что впереди их много.

Проблемы с сердцем у артистки давно — приступы аритмии возникли в 2011 году. Без помощи медиков часто было не обойтись. В начале апреля вновь приехала скорая, но от госпитализации Немоляева наотрез отказалась — вечером ее ждал спектакль в Театре Маяковского.

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#болезнь
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«С чужими женами не снимаюсь»: Басков ответил на просьбу Ковальчук
Басков заявил Ковальчук, что не снимается с чужими женами
28 апреля 2025, 15:48

Николай Басков (Фото: Telegram/baskovnikolay)

Певец Николай Басков заявил своей коллеге по цеху Юлии Ковальчук, что не снимается с чужими женами. Как пишет «МК», все произошло на презентации клипа поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова, куда пришла Юлия Ковальчук без своего мужа Алексея Чумакова. Женщина попросила совместное фото, но сначала обладатель золотого голоса страны отказал.
«С чужими женами не снимаюсь», — сказал Басков.
Позже он все же снялся с Юлией, попутно спросив:

«Что Чумаков скажет: «Не успеть вдуть?»

«А я скажу: «Успел, успел», — в шутку ответила Ковальчук.

В середине апреля Чумаков признался, что спустя 18 лет брака с Ковальчук она все так же его привлекает.

«Может быть, для кого-то это грубо прозвучало, но для меня намного важнее глядеть на жену и хотеть ей, извините, вдуть, чем не хотеть», — говорил певец.
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Mia Boyka эмоционально высказалась после инцидента на концерте Егора Крида
28 апреля 2025, 15:46

Mia Boyka (Фото: Telegram @MIABOYKA3)

В своем блоге певица Mia Boyka (Мария Бойко) опубликовала видеообращение, в котором высказалась о поведении коллег на концертах. По ее мнению, артисты должны сохранять самообладание и продолжать радовать публику.
Исполнительница подчеркнула, что во время выступления могут происходить разные ситуации, вплоть до неадекватного поведения зрителей. При этом Миа убеждена, что артист не должен останавливать концерт даже в таких случаях.

Бойко не одобряет поведение коллег, которые в незапланированных ситуациях публично демонстрируют обиду. Девушка не назвала конкретных имен, однако ее поклонники решили, что обращение было посвящено Егору Криду.

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