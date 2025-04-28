Разные мужья и безуспешные попытки забеременнеть: почему Анна Ковальчук 14 лет скрывала сына. Исповедь актрисы

Анна Ковальчук (Фото: Инстаграм*/annakovalchuk313)
Анна Ковальчук — одна из знаменитых российских актрис. Широкую известность и любовь зрителей она получила благодаря роли Марии Швецовой в популярном детективном сериале «Тайны следствия». Подробнее о ее жизни расскажет «Радио 1».
Большинство поклонников знают, что у Анны есть 24-летняя дочь Злата, которая с самого рождения появлялась вместе с мамой на съемках и часто сопровождала ее на светских мероприятиях. Однако у актрисы также есть 14-летний сын Добрыня, которого она почти никогда не показывает публике.
Анна верит, что многое в жизни происходит не случайно, и воспринимает беременность как настоящее чудо.
При этом сын проявляет большую заботу: например, он приносил уставшей маме завтрак в постель — стакан воды, кусочек хлеба и надкусанную вафлю. Добрыня пока не определился с будущей профессией, но не исключает возможности пойти по творческому пути, хотя и просит Анну не торопить события. Он гордится своей мамой и спокойно относится к ее популярности.
Сегодня мальчик активно занимается спортом, особенно баскетболом, но и творческие задатки у него есть. Актриса отмечала, что воспитание сына и дочери заметно различалось: если Злата легко принимала участие в мероприятиях, то с Добрыней они больше сосредоточились на активных играх и спорте. Будет ли он спортсменом или выберет творческую профессию — покажет время. Но с таким характером и поддержкой семьи у него хорошие перспективы в любой сфере.
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Долгожданный наследникУ Златы и Добрыни разные отцы. Первым мужем актрисы был Анатолий Ильченко, но их брак распался, когда дочери было пять лет. Вскоре после развода Анна встретила бизнесмена Олега Капустина, который стал ее вторым мужем. Однако завести общего ребенка у них долго не получалось. Когда Ковальчук наконец забеременела, она скрывала это от всех, боясь сглазить. В интервью актриса говорила, что они с мужем мечтали о ребенке несколько лет, но причины неудач были непонятны.
Анна верит, что многое в жизни происходит не случайно, и воспринимает беременность как настоящее чудо.
Анна Ковальчук (Фото: Инстаграм*/annakovalchuk313)
Опасная ситуацияВо время беременности Ковальчук едва не пострадала: однажды она и семья собирались ехать на машине из Ейска, но актриса внезапно отказалась от поездки. Позже выяснилось, что автомобиль попал в аварию под Новгородом. Муж Анны, который ехал отдельно, получил травму, но благодаря счастливому стечению обстоятельств Анна и ее дочь Злата не оказались в машине. Актриса до сих пор считает, что их спасло материнское предчувствие.
«Первое, о чем подумал Олежка: «Слава Богу, что мои девчонки со мной не поехали!» Машина оказалась сильно повреждена, особенно с пассажирской стороны — страшно представить, что бы с нами случилось», — рассказывала Ковальчук.
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Как растет ДобрыняДобрыня с детства окружен любовью и заботой. В отличие от старшей сестры, которая привыкла к вниманию со стороны прессы, сын Ковальчук предпочитает оставаться в тени. Сам мальчик просил маму не показывать его на публике. Актриса рассказывала, что Добрыня тяжело переживал ее уходы на съемки, иногда буквально не пуская маму за дверь. Анна всерьез задумывалась оставить карьеру, но нашла баланс между работой и семьей.
При этом сын проявляет большую заботу: например, он приносил уставшей маме завтрак в постель — стакан воды, кусочек хлеба и надкусанную вафлю. Добрыня пока не определился с будущей профессией, но не исключает возможности пойти по творческому пути, хотя и просит Анну не торопить события. Он гордится своей мамой и спокойно относится к ее популярности.
Сегодня мальчик активно занимается спортом, особенно баскетболом, но и творческие задатки у него есть. Актриса отмечала, что воспитание сына и дочери заметно различалось: если Злата легко принимала участие в мероприятиях, то с Добрыней они больше сосредоточились на активных играх и спорте. Будет ли он спортсменом или выберет творческую профессию — покажет время. Но с таким характером и поддержкой семьи у него хорошие перспективы в любой сфере.
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Дарья Филинова