Лариса Долина подала возражения в Верховный суд по делу о квартире

15 декабря 2025, 15:19

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Артистка Лариса Долина обратилась в Верховный суд с возражениями на кассационную жалобу Полины Лурье. Завтра назначено первое заседание, на котором рассмотрят этот спор. Об этом пишет Telegram-канал Baza.