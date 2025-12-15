Лариса Долина подала возражения в Верховный суд по делу о квартире
Артистка Лариса Долина обратилась в Верховный суд с возражениями на кассационную жалобу Полины Лурье. Завтра назначено первое заседание, на котором рассмотрят этот спор. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Летом прошлого года знаменитость сообщила, что стала жертвой мошенников. Они убедили её продать пятикомнатную квартиру за 112 миллионов рублей и похитили значительную сумму из её сбережений. В результате певица понесла убытки более 200 миллионов рублей. Сотрудница московской инженерно-консалтинговой компании Полина Лурье приобрела это элитное жилье в Хамовниках. Однако суд вернул право на квартиру Ларисе Долиной. Теперь покупательница надеется на справедливое разрешение дела в высшем судебном органе.
В 2025 году артистка отметила свой 70-летний юбилей. Перед этим важным событием она стала героиней программы «Малахов», где принимала поздравления от близких — дочери, внучки и крестницы. Появление единственной наследницы в 1983 году стало для женщины настоящим испытанием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
