«Самый главный человек»: Певцов показал свежее фото своей жены Ольги Дроздовой

15 декабря 2025, 20:27

Актер Дмитрий Певцов показал свежее фото своей жены Ольги Дроздовой

Дмитрий Певцов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Некогда Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова считались одной из самых ярких пар в отечественном кино.





Супруги часто появлялись вместе на публике и охотно позировали фотографам, но в последние годы такие совместные выходы стали редкостью.



Тем неожиданнее для подписчиков оказалось свежее фото Ольги, которое Певцов опубликовал в своем Telegram-канале. Не меньше внимания привлекла и подпись к снимку — не каждую супругу даже спустя десятилетия брака так тепло и высоко хвалят.



На кадре Дроздова позирует в объемном белом парике, неизменных очках, в черном платье свободного кроя и в красных лодочках на шпильке.





«Самый главный человек в моей жизни», — написал артист.