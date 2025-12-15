Достижения.рф

«Самый главный человек»: Певцов показал свежее фото своей жены Ольги Дроздовой

Актер Дмитрий Певцов показал свежее фото своей жены Ольги Дроздовой
Дмитрий Певцов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Некогда Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова считались одной из самых ярких пар в отечественном кино.



Супруги часто появлялись вместе на публике и охотно позировали фотографам, но в последние годы такие совместные выходы стали редкостью.

Тем неожиданнее для подписчиков оказалось свежее фото Ольги, которое Певцов опубликовал в своем Telegram-канале. Не меньше внимания привлекла и подпись к снимку — не каждую супругу даже спустя десятилетия брака так тепло и высоко хвалят.

На кадре Дроздова позирует в объемном белом парике, неизменных очках, в черном платье свободного кроя и в красных лодочках на шпильке.

«Самый главный человек в моей жизни», — написал артист.



Певцов и Дроздова женаты с 1994 года. Познакомились они на съемках фильма «Прогулка по эшафоту». Время от времени в сети появляются слухи об их расставании, однако подтверждения этим разговорам по-прежнему нет.
Никита Кротов

