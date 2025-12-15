«Самый главный человек»: Певцов показал свежее фото своей жены Ольги Дроздовой
Актер Дмитрий Певцов показал свежее фото своей жены Ольги Дроздовой
Некогда Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова считались одной из самых ярких пар в отечественном кино.
Супруги часто появлялись вместе на публике и охотно позировали фотографам, но в последние годы такие совместные выходы стали редкостью.
Тем неожиданнее для подписчиков оказалось свежее фото Ольги, которое Певцов опубликовал в своем Telegram-канале. Не меньше внимания привлекла и подпись к снимку — не каждую супругу даже спустя десятилетия брака так тепло и высоко хвалят.
На кадре Дроздова позирует в объемном белом парике, неизменных очках, в черном платье свободного кроя и в красных лодочках на шпильке.
«Самый главный человек в моей жизни», — написал артист.
Певцов и Дроздова женаты с 1994 года. Познакомились они на съемках фильма «Прогулка по эшафоту». Время от времени в сети появляются слухи об их расставании, однако подтверждения этим разговорам по-прежнему нет.