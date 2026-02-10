«Самый красивый»: Мэттью Макконахи вспомнил, как в подростковом возрасте страдал из-за акне

10 февраля 2026, 16:38

Мэттью Макконахи рассказал, как прыщи в юности едва не стали поводом для суда

Мэттью Макконахи (Фото: Instagram* / @officiallymcconaughey)

Мэттью Макконахи вспомнил в соцсетях неловкий и болезненный период своего взросления. В пубертате будущий секс-символ Голливуда столкнулся с сильным акне, которое сильно ударило по самооценке.





На помощь пришла мама — она предложила «проверенное средство»: масло норки, которое как раз продавала. Однако эксперимент лишь усугубил ситуацию, и в итоге к делу подключились врачи. За два года лечения внешность Макконахи изменилась настолько, что он неожиданно стал главным красавчиком школы.



Отец актёра поначалу был настроен решительно и даже рассматривал возможность подать в суд на производителя «чудо-мази». Но планы рухнули, когда окружной прокурор открыл школьный альбом.





«На этом всё закончилось. Дело закрыли. Мой отец был безутешен. Он говорил об этом неделями: "Сынок, черт возьми, у меня был шанс заработать от 35 до 50 тысяч долларов на судебном процессе, а ты пошел и выиграл титул "Самый красивый"», — рассказал Мэттью в выпуске на своём канале.