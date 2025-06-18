СБУ объявила Лепса в розыск за поддержку спецоперации на Украине
Служба безопасности Украины объявила в розыск российского исполнителя Григория Лепса за его поддержку СВО. Об этом сообщает РИА Новости.
«Российский певец Григорий Лепс объявлен в розыск службой безопасности Украины (СБУ), о чем свидетельствуют данные украинских органов власти», — передает агентство.
В розыск певец был объявлен 4 марта этого года. В том же месяце СБУ заочно обвинила Лепса за его поддержку проведения спецоперации на Украине. К тому же служба безопасности обратила внимание на высказывание исполнителя, который обещал платить российским военным по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ.