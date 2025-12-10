«Самый насыщенный маршрут»: дочь Пугачевой и Галкина* показала фото из Москвы
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина* опубликовала в социальных сетях снимки предновогодней Москвы, что породило слухи о ее тайном приезде в Россию. Об этом пишет KP.RU.
Этот пост вызывал вопросы и оживление среди поклонников, так как звездная пара не возвращалась в Россию с момента их отъезда осенью 2022 года. С тех пор семья проживает за границей: в основном на Кипре, но также их видели в Латвии и Израиле.
«Самый насыщенный маршрут по московским новогодним локациям», — гласит подпись в блоге 12-летней Лизы.Остается неясным, прилетела ли девочка в Москву или выложила архивное фото из тоски по дому.