«Самый потрясающий год»: Мари Краймбрери вышла на дорожку премии «МУЗ-ТВ» после родов

07 июня 2025, 19:11

Певица Мари Краймбрери впервые вышла в свет после родов

Мари Краймбрери (Фото: Telegram @marikraimbrery)

7 июня 2025 года в Москве прошла главная музыкальная церемония страны — Премия «МУЗ-ТВ». Выход на красную ковровую дорожку Мари Краймбрери стал одним из самых главных и ожидаемых.





Роскошное мероприятие певица посетила спустя всего 20 дней после родов. Уверенная и сияющая Мари под вспышками камер была немногословна, но всё же призналась, что сейчас чувствует себя по-настоящему счастливо.

«Самый потрясающий год в моей жизни», — улыбаясь, произнесла певица.