«Самый потрясающий год»: Мари Краймбрери вышла на дорожку премии «МУЗ-ТВ» после родов
Певица Мари Краймбрери впервые вышла в свет после родов
7 июня 2025 года в Москве прошла главная музыкальная церемония страны — Премия «МУЗ-ТВ». Выход на красную ковровую дорожку Мари Краймбрери стал одним из самых главных и ожидаемых.
Роскошное мероприятие певица посетила спустя всего 20 дней после родов. Уверенная и сияющая Мари под вспышками камер была немногословна, но всё же призналась, что сейчас чувствует себя по-настоящему счастливо.
«Самый потрясающий год в моей жизни», — улыбаясь, произнесла певица.Для первого светского выхода после рождения ребёнка Краймбрери выбрала простое, но дерзкое черное платье с длинным шлейфом, открывающее ноги. Образ получился очень смелым и элегантным — как символ новой ступени в её жизни.
Мари не собирается долго засиживаться в декрете. В конце мая она уже выпустила новую песню, а сейчас готовит полноценный альбом.