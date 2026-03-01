Возлюбленная Тимати показала новые снимки с дочерью

01 марта 2026, 15:57

Модель Валентина Иванова показала новые снимки с дочерью Эммой

Валентина Иванова (Фото: Instagram*/halfbloodval)

В начале августа Тимати стал отцом в третий раз. Его возлюбленная Валентина Иванова родила дочь, которой дали имя Эмма. Спустя полгода модель поделилась с подписчиками трогательными и забавными кадрами из жизни малышки.