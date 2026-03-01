Возлюбленная Тимати показала новые снимки с дочерью
В начале августа Тимати стал отцом в третий раз. Его возлюбленная Валентина Иванова родила дочь, которой дали имя Эмма. Спустя полгода модель поделилась с подписчиками трогательными и забавными кадрами из жизни малышки.
В соцсетях Иванова выложила видео, где Эмма сидит у неё на руках и с сосредоточенным видом изучает мамину косметичку с люксовыми средствами. Девочка перебирает флаконы и кисти, а затем по-взрослому уверенно берет расческу-гребешок — будто уже понимает, как ей пользоваться. Валентина наблюдает за «ревизией» и снимает происходящее на камеру.
Также модель опубликовала нежные зеркальные селфи — лицо дочери она скрыла стикером в виде медвежонка. Перед Эммой лежит та самая косметичка, ставшая главным объектом интереса.
Для фото Валентина выбрала белую футболку и брюки с принтом.
Читайте также: *Запрещен в РФ