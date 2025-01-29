«Утритесь все, кто трудится за 20 т.р.»: обвинения «золотой судьи» Хахалевой. Связь с Кобзоном, элитные дома и изнасилование ребенка

Елена Хахалева (Фото: соцсети)
Экс-судью из Краснодара Елену Хахалеву задержали в аэропорту Баку во время прохождения паспортного контроля. По данным СМИ, она собиралась улететь в Дубай.
О том, в чём обвиняют блюстительницу закона, что стало с недвижимостью, которой пользовалась она и её семья, а также о других занимательных фактах, читайте в материале «Радио 1».
В феврале 2022 года в России в отношении Хахалевой возбуждают уголовное дело, а весной её объявляют в международный розыск. Экс-судью обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и в служебном подлоге, ей грозит 14 лет тюрьмы.
Следственный комитет России инкриминировал Елене незаконное получение зарплаты в краевом суде на общую сумму 1,2 млн рублей. По данным ведомства, бывшая судья без уважительных причин отсутствовала на рабочем месте 127 дней в период с 2016 по 2019 год, но в табеле учёта эти дни не отмечены как пропуски, поэтому ей начислялась заработная плата.
Хахалева утверждала, что с разрешения руководства Краснодарского краевого суда ездила в Москву и Сочи для урегулирования ситуации после появления серии скандальных публикаций о ней самой, её близких и других краснодарских судьях. Когда Елене предъявили обвинение, она уже несколько месяцев жила в Тбилиси. Её адвокаты настаивают, что она навещала родственников, но серьёзно заболела и поэтому задержалась, потом отправилась лечиться в Баку и хотела продолжить лечение в Дубае.
Сама экс-судья называла своё уголовное преследование политическим и отказывалась возвращаться на родину. После получения от России соответствующих документов решение о её экстрадиции, очевидно, будут принимать власти Азербайджана.
Как сообщает Life.ru, Хахалева направлялась на свою виллу в Дубае стоимостью 90 млн рублей. Также известно, что на площади Марджанишвили в Тбилиси в распоряжении экс-судьи и её семьи был лофт с террасой за 30 млн рублей.
А что же в Краснодаре? На малой родине бывшая служительница правосудия и её родственники пользовались тремя особняками. Все они были выставлены на продажу.
Елена Хахалева (Фото: соцсети)
Известно, что за 65 млн рублей уже купили трёхэтажный кирпичный коттедж со спортзалом, кинотеатром и корпусом для прислуги на Алма-Атинской улице. Также снято объявление о продаже особняка на улице Кропоткина, стоимость которого составляла 39 млн рублей.
Самая дорогая недвижимость — имение с зимним садом, библиотекой, бильярдной и домом для прислуги на улице Урицкого. Его тоже купили — за 80 млн рублей. Каждый из этих домов продавался с мебелью и техникой.
Согласно данным, которыми располагает суд Краснодарского края, дочь Хахалевой Софья Бадалова ещё недавно сдавала за миллион рублей в месяц помещения торгового центра «Арбат» на Красной улице, в центре города. Раньше арендатором выступал крупный госбанк, сейчас — сетевой магазин. Не исключено, что остальными площадями в ТЦ тоже владеет Бадалова.
Сын Елены Кирилл три месяца назад учредил компанию «Инфинити», которая занимается управлением недвижимостью. Возможно, эта фирма «следит» за торговым комплексом с таким же названием на улице Петра Метальникова.
Скандальную известность Елена Хахалева приобрела в 2017 году, после пышной свадьбы её дочери Софьи и следователя Вадима Бадалова. Адвокат Сергей Жорин опубликовал видеозапись с мероприятия, на котором гостей развлекали звёзды российского шоу-бизнеса: Иосиф Кобзон, Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева.
После этого видео Хахалева получила в СМИ прозвище «золотая судья». Позже выяснилось, что свадьбу оплатил бывший супруг Елены бизнесмен Роберт Хахалев. Все звёзды на банкете выступали бесплатно, так как были близки с Робертом.
По информации Life.ru, Елену Хахалеву подозревали в том, что у неё есть грузинский паспорт, также в подделке диплома об образовании, в связях с грузинским вором в законе Пецо Бухникашвили, в организации мошеннической схемы незаконного взыскания неустоек с автоконцернов. Её бывший муж Роберт, возможно, был замешан в рейдерском захвате земель и зданий с помощью связей в суде.
Что касается зятя Елены Вадима Бадалова, то он странным образом расследовал так и не раскрытое дело об изнасиловании и убийстве девятилетней девочки. Согласно результатам заказанной редакцией Life.ru почерковедческой экспертизы, Бадалов мог фальсифицировать протокол осмотра, чтобы уничтожить улики.
Фото: iStock/Wavebreakmedia
Как писал журнал «Алиа», Роберт Хахалев (до этого его фамилия была Зилпимиани) был связан с грузинскими криминальными авторитетами. Когда у них с Еленой начался роман, экс-судья на тот момент состояла в браке с Василием Требушным. Она быстро с ним развелась, вернула себе девичью фамилию Хахалева и подарила её новому мужу Роберту. Эту фамилию он сохранит и после развода.
Примечательно и то, что брат Роберта Давид Зилпимиани сейчас является членом парламента Грузии. Он явный сторонник Евросоюза и поддерживает Украину. Раньше Давид был грузинским медиамагнатом, которые продвигал угодную Западу информацию.
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Работа не волк, в лес не убежит
В феврале 2022 года в России в отношении Хахалевой возбуждают уголовное дело, а весной её объявляют в международный розыск. Экс-судью обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и в служебном подлоге, ей грозит 14 лет тюрьмы.
Следственный комитет России инкриминировал Елене незаконное получение зарплаты в краевом суде на общую сумму 1,2 млн рублей. По данным ведомства, бывшая судья без уважительных причин отсутствовала на рабочем месте 127 дней в период с 2016 по 2019 год, но в табеле учёта эти дни не отмечены как пропуски, поэтому ей начислялась заработная плата.
Скандальную российскую судью поймали в Баку
Хахалева утверждала, что с разрешения руководства Краснодарского краевого суда ездила в Москву и Сочи для урегулирования ситуации после появления серии скандальных публикаций о ней самой, её близких и других краснодарских судьях. Когда Елене предъявили обвинение, она уже несколько месяцев жила в Тбилиси. Её адвокаты настаивают, что она навещала родственников, но серьёзно заболела и поэтому задержалась, потом отправилась лечиться в Баку и хотела продолжить лечение в Дубае.
Сама экс-судья называла своё уголовное преследование политическим и отказывалась возвращаться на родину. После получения от России соответствующих документов решение о её экстрадиции, очевидно, будут принимать власти Азербайджана.
Судейские хоромы
Как сообщает Life.ru, Хахалева направлялась на свою виллу в Дубае стоимостью 90 млн рублей. Также известно, что на площади Марджанишвили в Тбилиси в распоряжении экс-судьи и её семьи был лофт с террасой за 30 млн рублей.
А что же в Краснодаре? На малой родине бывшая служительница правосудия и её родственники пользовались тремя особняками. Все они были выставлены на продажу.
Елена Хахалева (Фото: соцсети)
Известно, что за 65 млн рублей уже купили трёхэтажный кирпичный коттедж со спортзалом, кинотеатром и корпусом для прислуги на Алма-Атинской улице. Также снято объявление о продаже особняка на улице Кропоткина, стоимость которого составляла 39 млн рублей.
Самая дорогая недвижимость — имение с зимним садом, библиотекой, бильярдной и домом для прислуги на улице Урицкого. Его тоже купили — за 80 млн рублей. Каждый из этих домов продавался с мебелью и техникой.
Бизнес детей
Согласно данным, которыми располагает суд Краснодарского края, дочь Хахалевой Софья Бадалова ещё недавно сдавала за миллион рублей в месяц помещения торгового центра «Арбат» на Красной улице, в центре города. Раньше арендатором выступал крупный госбанк, сейчас — сетевой магазин. Не исключено, что остальными площадями в ТЦ тоже владеет Бадалова.
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Сын Елены Кирилл три месяца назад учредил компанию «Инфинити», которая занимается управлением недвижимостью. Возможно, эта фирма «следит» за торговым комплексом с таким же названием на улице Петра Метальникова.
Чем прославилась Елена Хахалева
Скандальную известность Елена Хахалева приобрела в 2017 году, после пышной свадьбы её дочери Софьи и следователя Вадима Бадалова. Адвокат Сергей Жорин опубликовал видеозапись с мероприятия, на котором гостей развлекали звёзды российского шоу-бизнеса: Иосиф Кобзон, Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева.
«Это не свадьба детей олигархов. Это свадьба дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. <…> Утритесь все, кто трудится за 20 тыс. рублей в месяц по 8 часов каждый день», — подписал видеоролик адвокат.
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После этого видео Хахалева получила в СМИ прозвище «золотая судья». Позже выяснилось, что свадьбу оплатил бывший супруг Елены бизнесмен Роберт Хахалев. Все звёзды на банкете выступали бесплатно, так как были близки с Робертом.
Другие скелеты в шкафу
По информации Life.ru, Елену Хахалеву подозревали в том, что у неё есть грузинский паспорт, также в подделке диплома об образовании, в связях с грузинским вором в законе Пецо Бухникашвили, в организации мошеннической схемы незаконного взыскания неустоек с автоконцернов. Её бывший муж Роберт, возможно, был замешан в рейдерском захвате земель и зданий с помощью связей в суде.
Что касается зятя Елены Вадима Бадалова, то он странным образом расследовал так и не раскрытое дело об изнасиловании и убийстве девятилетней девочки. Согласно результатам заказанной редакцией Life.ru почерковедческой экспертизы, Бадалов мог фальсифицировать протокол осмотра, чтобы уничтожить улики.
Фото: iStock/Wavebreakmedia
Как писал журнал «Алиа», Роберт Хахалев (до этого его фамилия была Зилпимиани) был связан с грузинскими криминальными авторитетами. Когда у них с Еленой начался роман, экс-судья на тот момент состояла в браке с Василием Требушным. Она быстро с ним развелась, вернула себе девичью фамилию Хахалева и подарила её новому мужу Роберту. Эту фамилию он сохранит и после развода.
Примечательно и то, что брат Роберта Давид Зилпимиани сейчас является членом парламента Грузии. Он явный сторонник Евросоюза и поддерживает Украину. Раньше Давид был грузинским медиамагнатом, которые продвигал угодную Западу информацию.
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Анастасия Чубина