«Самое чудесное время»: Владимир Пресняков рассказал о летних каникулах в детстве
Владимир Пресняков назвал гастроли родителей самым чудесным временем
Владимир Пресняков рассказал о том, как проводил летние каникулы в детстве.
Певец поделился воспоминаниями через сервис «КИОН Музыка» с «Газетой.Ru». Он рассказал, что в юном возрасте часто проводил лето с родителями и коллективом ВИА «Самоцветы» во время их поездок по разным городам.
«Они выступали, а я купался в море и находил новых друзей. Это было самое чудесное время, которое только можно представить», — сообщил Пресняков.Сейчас ностальгию у артиста вызывают песни 1970-х годов. Особенно композиция «Мир не прост» в исполнении «Самоцветов». Этот трек мгновенно возвращает музыканта в тёплые детские воспоминания, которыми он очень дорожит.
На лето 2026 года Владимир Пресняков запланировал концерты и отдых в кругу семьи. Артист видит правильную жизнь в радости, честности и добрых поступках.