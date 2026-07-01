«Самое чудесное время»: Владимир Пресняков рассказал о летних каникулах в детстве

01 июля 2026, 21:10

Владимир Пресняков назвал гастроли родителей самым чудесным временем

Владимир Пресняков (Фото: Instagram* @presnyakovvladimir)

Владимир Пресняков рассказал о том, как проводил летние каникулы в детстве.





Певец поделился воспоминаниями через сервис «КИОН Музыка» с «Газетой.Ru». Он рассказал, что в юном возрасте часто проводил лето с родителями и коллективом ВИА «Самоцветы» во время их поездок по разным городам.

«Они выступали, а я купался в море и находил новых друзей. Это было самое чудесное время, которое только можно представить», — сообщил Пресняков.