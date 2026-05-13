«Шлак и позор»: Продюсер Пригожин резко высказался о «Евровидении»
Продюсер Иосиф Пригожин назвал песенный конкурс «Евровидение» политизированным мероприятием, которое утратило связь с музыкой. Его слова передаёт ТАСС.
Пригожин считает, что искусство и спорт выступают ключевыми силами, которые объединяют народы и общества. Он подчеркнул: музыка должна служить культурным мостом между людьми.
«Евровидение» давно политизировали, когда дали право одной стране участвовать, а другой — нет. Конкурс, в принципе, давно превратился в шлак и ничего общего с музыкой не имеет», — заявил Иосиф Игоревич.Продюсер осудил любые ограничения в сфере культуры и назвал их «безобразием».
«Я считаю, что это позор, «Евровидение» для меня остаётся позорным мероприятием», — подчеркнул эксперт.Критика Пригожина прозвучала на фоне крупнейшего бойкота в истории конкурса.