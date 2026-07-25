Яна Рудковская рассказала о желании выучить итальянский язык

25 июля 2026, 15:40

Яна Рудковская призналась, что уже немного понимает итальянскую речь

Яна Рудковская (Фото: Instagram* / @rudkovskayaofficial)

Яна Рудковская поделилась планами расширить свои знания иностранных языков. На фестивале Dream Fest в Баку продюсер рассказала, что после возвращения к английскому хочет заняться изучением итальянского. Об этом сообщает Super.





По словам Рудковской, итальянский язык ей давно интересен, и сейчас она уже имеет определённую базу — может немного говорить и понимать речь.





«Я уже немного говорю на итальянском и понимаю итальянскую речь», — призналась Яна.