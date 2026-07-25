Яна Рудковская рассказала о желании выучить итальянский язык
Яна Рудковская призналась, что уже немного понимает итальянскую речь
Яна Рудковская поделилась планами расширить свои знания иностранных языков. На фестивале Dream Fest в Баку продюсер рассказала, что после возвращения к английскому хочет заняться изучением итальянского. Об этом сообщает Super.
По словам Рудковской, итальянский язык ей давно интересен, и сейчас она уже имеет определённую базу — может немного говорить и понимать речь.
«Я уже немного говорю на итальянском и понимаю итальянскую речь», — призналась Яна.При этом продюсер отметила, что хочет не просто изучать язык для общего развития, а выйти на более серьёзный уровень. Она считает, что знание иностранных языков помогает лучше понимать культуру других стран и открывает новые возможности.
Ранее Рудковская рассказывала, что во время пандемии активно занималась английским с преподавателем и смогла значительно улучшить свои навыки. Сейчас она планирует возобновить занятия и добавить к ним новый язык.