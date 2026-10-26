«Меня просто использовали»: Волочкова оправдалась за рекламу бренда, обманувшего сотни россиян

26 октября 2026, 13:06

Волочкова отреагировала на скандал с рекламой мошеннического магазина

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Российская балерина Анастасия Волочкова высказалась о мошеннической схеме, в которой невольно оказалась одной из главных лиц наравне с Ларисой Долиной и Прохором Шаляпиным. Как она внезапно стала рекламировать услуги злоумышленников, танцовщица рассказала в разговоре с Общественной Службой Новостей.





Некоторое время назад Волочкова стала амбассадором интернет-магазина техники, который предлагал покупателям крупные скидки на товары из Дубая. На деле все обещания корпорации оказались обманом, и многие клиенты остались без заказов.



Балерина отметила, что ее и других артистов «просто использовали непонятные люди», стремившиеся разбогатеть и «заявить о себе» за счет известных имен. Волочкова призналась, что ей жаль, если кто-то пострадал из-за этой аферы.

«Я знаю, что в подобной ситуации оказался Прохор Шаляпин», — добавила она.