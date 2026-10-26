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«Меня просто использовали»: Волочкова оправдалась за рекламу бренда, обманувшего сотни россиян

Волочкова отреагировала на скандал с рекламой мошеннического магазина
Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Российская балерина Анастасия Волочкова высказалась о мошеннической схеме, в которой невольно оказалась одной из главных лиц наравне с Ларисой Долиной и Прохором Шаляпиным. Как она внезапно стала рекламировать услуги злоумышленников, танцовщица рассказала в разговоре с Общественной Службой Новостей.



Некоторое время назад Волочкова стала амбассадором интернет-магазина техники, который предлагал покупателям крупные скидки на товары из Дубая. На деле все обещания корпорации оказались обманом, и многие клиенты остались без заказов.

Балерина отметила, что ее и других артистов «просто использовали непонятные люди», стремившиеся разбогатеть и «заявить о себе» за счет известных имен. Волочкова призналась, что ей жаль, если кто-то пострадал из-за этой аферы.

«Я знаю, что в подобной ситуации оказался Прохор Шаляпин», — добавила она.
Танцовщица подчеркнула, что сейчас этим вопросом занимаются юристы. Она также выразила надежду, что эту ситуацию удастся разрешить.

Напомним, без обещанных гаджетов остались около 200 человек. Общий ущерб оценивается примерно в 10 миллионов рублей.
Лидия Пономарева

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