«Меня просто использовали»: Волочкова оправдалась за рекламу бренда, обманувшего сотни россиян
Российская балерина Анастасия Волочкова высказалась о мошеннической схеме, в которой невольно оказалась одной из главных лиц наравне с Ларисой Долиной и Прохором Шаляпиным. Как она внезапно стала рекламировать услуги злоумышленников, танцовщица рассказала в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Некоторое время назад Волочкова стала амбассадором интернет-магазина техники, который предлагал покупателям крупные скидки на товары из Дубая. На деле все обещания корпорации оказались обманом, и многие клиенты остались без заказов.
Балерина отметила, что ее и других артистов «просто использовали непонятные люди», стремившиеся разбогатеть и «заявить о себе» за счет известных имен. Волочкова призналась, что ей жаль, если кто-то пострадал из-за этой аферы.
«Я знаю, что в подобной ситуации оказался Прохор Шаляпин», — добавила она.Танцовщица подчеркнула, что сейчас этим вопросом занимаются юристы. Она также выразила надежду, что эту ситуацию удастся разрешить.
Напомним, без обещанных гаджетов остались около 200 человек. Общий ущерб оценивается примерно в 10 миллионов рублей.