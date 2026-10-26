«Иван, не помнящий родства»: Егора Крида «отменили» в Новосибирске после скандала
Председатель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров потребовал от певца Егора Крида публично извиниться перед ветеранами ВОВ и жителями Хатыни. Поводом стал скандал вокруг лонгслива с изображением горящей деревни, в котором артист снялся в новом клипе «Милый ублюдок».
Напомним, на предмете одежды был размещен постер советского фильма «Иди и смотри» о преступлениях нацистов, а поверх напечатан адрес магазина. Кроме того, на принте было изображено лицо главного героя картины — 16-летнего мальчика, пережившего смерть родных и сожжение деревни.
Лонгслив выпустил московский концептстор КМ20 совместно с американским брендом Marking Distance. После появления Крида в этой вещи в Сети разгорелись споры: часть пользователей сочла использование таких образов оскорбительным по отношению к ветеранам ВОВ и памяти погибших.
Майоров заявил, что сейчас концерт артиста в Новосибирске недопустим, пока тот не покажет, что «в полной мере осознал масштаб содеянного». По его словам, которые передает портал Om1, использовать этот постер как модный принт, дополнять его татуировками и пирсингом, превращать в элемент клипового образа — это глумление над памятью жертв. Майоров отметил, что незнание контекста не снимает с публичного человека ответственности за то, что он транслирует миллионам.
«Если ты «Иван, не помнящий родства» или не знаешь историю своего Отечества — в Сибири тебе делать нечего», — добавил он.Председатель регионального Союза отцов подчеркнул, что извинений в социальных сетях будет недостаточно. Он предложил Криду встретиться с представителями ветеранских организаций, посетить мемориальный комплекс «Хатынь» и поддержать его реальным делом — например, передать средства на восстановление.
Фильм «Иди и смотри» рассказывает о зверствах нацистов на территории Белоруссии. Одним из событий, вдохновивших создателей картины, стала трагедия Хатыни: в 1943 году каратели убили там 149 мирных жителей, включая 75 детей.