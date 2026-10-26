«Иван, не помнящий родства»: Егора Крида «отменили» в Новосибирске после скандала

26 октября 2026, 13:51

Союз отцов потребовал от Егора Крида извинений перед жителями Хатыни

Егор Крид (Фото: Телеграм/egorkreed)

Председатель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров потребовал от певца Егора Крида публично извиниться перед ветеранами ВОВ и жителями Хатыни. Поводом стал скандал вокруг лонгслива с изображением горящей деревни, в котором артист снялся в новом клипе «Милый ублюдок».





Напомним, на предмете одежды был размещен постер советского фильма «Иди и смотри» о преступлениях нацистов, а поверх напечатан адрес магазина. Кроме того, на принте было изображено лицо главного героя картины — 16-летнего мальчика, пережившего смерть родных и сожжение деревни.



Лонгслив выпустил московский концептстор КМ20 совместно с американским брендом Marking Distance. После появления Крида в этой вещи в Сети разгорелись споры: часть пользователей сочла использование таких образов оскорбительным по отношению к ветеранам ВОВ и памяти погибших.



Майоров заявил, что сейчас концерт артиста в Новосибирске недопустим, пока тот не покажет, что «в полной мере осознал масштаб содеянного». По его словам, которые передает портал Om1, использовать этот постер как модный принт, дополнять его татуировками и пирсингом, превращать в элемент клипового образа — это глумление над памятью жертв. Майоров отметил, что незнание контекста не снимает с публичного человека ответственности за то, что он транслирует миллионам.

«Если ты «Иван, не помнящий родства» или не знаешь историю своего Отечества — в Сибири тебе делать нечего», — добавил он.