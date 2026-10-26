Клава Кока рассказала об угрозах мужу от сталкеров

26 октября 2026, 14:54

Клава Кока заявила, что сталкеры угрожали расправой Диме Масленникову

Клава Кока и Дима Масленников (Фото: Телеграм/klavacoca)

Певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) рассказала, как поклонники высказывали угрозы в адрес ее мужа — блогера Дмитрия Масленникова. Подробностями она поделилась в интервью журналистке Ксении Собчак.





Артистка призналась, что некоторые фанаты подвергали нападкам блогера, за которого она вышла замуж в августе 2026 года. По ее словам, такие же угрозы звучали и в адрес ее бывших возлюбленных.

«Иногда пишут прямо в красках, расписывают расправу, насилие. Пишут, что я не могу быть с кем-то, потому что я должна быть со сталкером», — поделилась Кока.