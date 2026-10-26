Клава Кока рассказала об угрозах мужу от сталкеров
Клава Кока заявила, что сталкеры угрожали расправой Диме Масленникову
Певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) рассказала, как поклонники высказывали угрозы в адрес ее мужа — блогера Дмитрия Масленникова. Подробностями она поделилась в интервью журналистке Ксении Собчак.
Артистка призналась, что некоторые фанаты подвергали нападкам блогера, за которого она вышла замуж в августе 2026 года. По ее словам, такие же угрозы звучали и в адрес ее бывших возлюбленных.
«Иногда пишут прямо в красках, расписывают расправу, насилие. Пишут, что я не могу быть с кем-то, потому что я должна быть со сталкером», — поделилась Кока.Она отметила, что один из недавних подобных инцидентов произошел на парковке: неизвестный подошел к ее автомобилю и разбил ногой фару.
Ранее фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что ее несколько лет преследует сталкер.