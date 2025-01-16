Решает за мужа: благодаря кому Юра Борисов стал главным русским в Лос-Анджелесе и Каннах, секрет успеха артиста

Юра Борисов стал главной российской звездой 2024 года. Актер открыл дверь в мир Голливуда после своей роли в фильме «Анора», за который его номинировали на ряд кинопремий. Благодаря кому звезда Юры зажглась и как его жена Анна Шевчук повлияла на карьеру артиста читайте в этом материале.