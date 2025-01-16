Решает за мужа: благодаря кому Юра Борисов стал главным русским в Лос-Анджелесе и Каннах, секрет успеха артиста

Юра Борисов и Анна Шевчук (Фото: соцсети)
Юра Борисов стал главной российской звездой 2024 года. Актер открыл дверь в мир Голливуда после своей роли в фильме «Анора», за который его номинировали на ряд кинопремий. Благодаря кому звезда Юры зажглась и как его жена Анна Шевчук повлияла на карьеру артиста читайте в этом материале.
Образ жизни Борисова
Несмотря на его забитый график и популярность, Юра не забывает о семье и все свободное время старается проводить с дочерьми. Тусовки и вечеринки его не интересуют, а на светские мероприятия соглашается с неохотой. Весь шик шоу-бизнеса Борисов заменяет на отдых с семьей на природе.
Юра уже 15 лет состоит в браке с Анной Шевчук. О знакомстве с ней Борисов всегда рассказывает с улыбкой, и не удивительно, ведь именно супруга сильно повлияла на карьеру актера.
Фото: соцсети
Начало отношений между Борисовым и Шевчук
Пара познакомилась еще в университете, где жили в общежитии в соседних комнатах. Юра долго ухаживал за Анной, но все понапрасну, пока их не позвали на съемки «Зойкиной квартиры». Между ними вспыхивали регулярные ссоры, но именно они и послужили началу долгих отношений.
Вскоре Борисов и Шевчук начали жить вместе. Спустя год после получения диплома они сыграли свадьбу. На церемонию Юра приехал с мечом, благодаря чему выглядел по-рыцарски в глазах Анны.
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Кто главный в семье
Борисов признает, что супруга решает все дела в семье. При этом Анна всегда верила в талант мужа. Даже когда у них был грудной ребенок, именно Шевчук первая поддержала решение Юры об его увольнении. К тому же именно Анна не усомнилась в Юре, когда заявила, что он должен попробоваться у Федора Бондарчука во «Вторжении». После данной роли Борисов признавал, Анна всегда напомнит ему о стремлениях и заставит двигаться вперед.
Фото: соцсети
Как отмечают в Woman.ru, именно жена помогла создать Юре образ парня из соседнего подъезда с личной внутренней историей. Во время пандемии Шевчук стала директором супруга, занималась бумажной волокитой и читала предложенные ему сценарии. При этом Анна признавалась, что страшно радуется за мужа.
Шевчук подбирает и образы Борисову. Уточняется, что именно она обратила внимание на сценарий «Аноры». Помимо всего Анна еще и воспитывает дочерей. Шевчук называет их пару с Юрой командой и благодарит мужа за то, что он ей позволяет заниматься только теми вещами, которые ей нравятся.
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Иван Мусатов