«Проявляет любовь не словами, а делом»: молодая невеста Григория Лепса показала сюрприз от певца
Аврора Киба опубликовала кадры с букетом от Григория Лепса
Невеста Григория Лепса Аврора Киба показала сюрприз от певца. Кадрами она поделилась в личном блоге.
Аврора Киба прилетела из Лондона в Москву, где ее сразу встретил сюрприз от жениха. Исполнитель хита «Я поднимаю руки» отправил 29-летней возлюбленной два букета с десятками белых роз. Избранница Григория Лепса сразу же записала ролик, в котором показала сюрприз с разных ракурсов.
Поклонники Кибы оценили подарок певца.
«Какая же Аврора красивая. Цветы очень к лицу, они подчеркивают твое очарование», «Сколько там штук, интересно?», «Какой Григорий молодец. Проявляет любовь не словами, а делом. Какие красивые букеты», «Твои любимые белые розы», — написали фолловеры.
Ранее выяснилось, почему роман Григория Лепса и Авроры Кибы может скрыто трещать по швам.
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