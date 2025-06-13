«Проявляет любовь не словами, а делом»: молодая невеста Григория Лепса показала сюрприз от певца

Аврора Киба опубликовала кадры с букетом от Григория Лепса
Аврора Киба и Григорий Лепс (Фото: Инстаграм* @avrorakiba)

Невеста Григория Лепса Аврора Киба показала сюрприз от певца. Кадрами она поделилась в личном блоге.



Аврора Киба прилетела из Лондона в Москву, где ее сразу встретил сюрприз от жениха. Исполнитель хита «Я поднимаю руки» отправил 29-летней возлюбленной два букета с десятками белых роз. Избранница Григория Лепса сразу же записала ролик, в котором показала сюрприз с разных ракурсов.

Поклонники Кибы оценили подарок певца.

​Фото: Инстаграм* @avrorakiba

«Какая же Аврора красивая. Цветы очень к лицу, они подчеркивают твое очарование», «Сколько там штук, интересно?», «Какой Григорий молодец. Проявляет любовь не словами, а делом. Какие красивые букеты», «Твои любимые белые розы», — написали фолловеры.

Ранее выяснилось, почему роман Григория Лепса и Авроры Кибы может скрыто трещать по швам.

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Ольга Енгалычева

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