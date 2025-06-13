«Проявляет любовь не словами, а делом»: молодая невеста Григория Лепса показала сюрприз от певца

13 июня 2025, 17:01

Аврора Киба опубликовала кадры с букетом от Григория Лепса

Аврора Киба и Григорий Лепс (Фото: Инстаграм* @avrorakiba)

Невеста Григория Лепса Аврора Киба показала сюрприз от певца. Кадрами она поделилась в личном блоге.





Аврора Киба прилетела из Лондона в Москву, где ее сразу встретил сюрприз от жениха. Исполнитель хита «Я поднимаю руки» отправил 29-летней возлюбленной два букета с десятками белых роз. Избранница Григория Лепса сразу же записала ролик, в котором показала сюрприз с разных ракурсов.



Поклонники Кибы оценили подарок певца.



​Фото: Инстаграм* @avrorakiba





«Какая же Аврора красивая. Цветы очень к лицу, они подчеркивают твое очарование», «Сколько там штук, интересно?», «Какой Григорий молодец. Проявляет любовь не словами, а делом. Какие красивые букеты», «Твои любимые белые розы», — написали фолловеры.