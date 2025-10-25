«Саша поймал… акулу!»: невероятная рыбалка рэпера ST на Мальдивах

25 октября 2025, 13:36

Рэпер ST поймал лимонную акулу на Мальдивах

ST и Ассоль (Фото: Instagram* / @assol13)

Рэпер ST вместе с женой отправился на ночную рыбалку на Мальдивах, и рыбалка оказалась по-настоящему необычной. Об этом сообщила супруга Ассоль в соцсетях.





На леску артиста приплыла настоящая лимонная акула. Ассоль сняла происходящее на видео и поделилась эмоциями.





«Саша поймал… акулу! Вы когда-нибудь слышали, чтобы на простой рыбалке (даже без удочек, просто на леску и грузило) кто-то поймал акулу? Я — нет!» — подписала Ассоль.