Умер основатель движения «Северный человек» Миша Маваши
Умер основатель движения «Северный человек» и бывший рэпер Миша Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Рэпер скончался от огнестрельного ранения в ночь на 25 октября. Отмечается, что Ниц получил травму у себя дома. Ему вызвали скорую помощь и доставили в реанимацию, однако он потерял слишком много крови, и врачи не смогли спасти его. За несколько дней до смерти 41-летний Михаил продолжал вести соцсети и публиковал новые видео.
Маваши получил широкую известность в начале 2010-х благодаря ЗОЖ-рэпу: в своих треках он продвигал спорт, трезвость и патриотизм. Позже он отошёл от сольной рэп-карьеры, а в 2022 году основал движение «Северный человек», которое разрослось до региональных отделений в десятках городов.
Читайте также: