Умер основатель движения «Северный человек» Миша Маваши

25 октября 2026, 12:16

Михаил Ниц (Фото: Instagram* @mishapitbullmavashi)

Умер основатель движения «Северный человек» и бывший рэпер Миша Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.