«Любовный террор» Успенской убивает ее дочь. История отношений именитой певицы со своим наркозависимым ребенком

Любовь Успенская с дочерью Татьяной (Фото: соцсети)
Недавно в сети появились фотографии со дня рождения единственной дочери Любови Успенской Татьяны. Последней исполнилось 35 лет и она уже успела получить премию открытие года в области поэзии, а также провести выставку собственных картин. Но в первую очередь Татьяна известна не своим творчеством, а наркозависимостью.
Почему у дочери Успенской проблемы с запрещенными веществами и по какой причине Иосиф Пригожин назвал ее отношения с матерью «любовным террором» читайте в этом материале.
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День рождения Татьяны и странное поведение
Как рассказал канал «Ярмарка тщеславия», на праздновании 35-летия Татьяны были только знакомые ее матери или люди, которые с ней работают. Своего круга общения у дочери нет. На мероприятии она обратилась к залу и сказала, что не верила в свое возвращение в общество нормальных людей.
Несмотря на это, пользователи интернета не раз обращали внимание на странное поведение дочери Успенской. На последних публикациях с Татьяной были отмечены ее странное поведение, блуждающий взгляд, сильная заторможенность и дезориентация в пространстве. Может это побочных эффект от медикаментов, с помощью которых она справляется с зависимостью.
Подарки и премии Татьяне от Успенской
Помимо дорогостоящих подарков и цветов, Успенская также делает нестандартные сюрпризы для дочери. Недавно Татьяна стала обладателем премии открытие года в области поэзии. На вручении она зачитала весьма странный набор фраз без рифмы и смысла, после чего публика заполонила зал аплодисментами. Как пишут на канале, таким образом Успенская подбодрила свою дочь.
К тому же Любовь организовывала выставку картин Татьяны. Единственной реакцией на произведение было недоумение. Еще была попытка сделать дочь модельером и певицей, но также безрезультатно.
Предполагается, что таким образом Успенская пытается отвлечь Татьяну от запрещенных веществ. В прошлый раз, когда та осталась одна, она улетела в израиль и под действием наркотиков записывала несвязные видео. На них она сначала обвиняла мать, а потом признавалась ей в любви. После Успенская выслала за ней врача и охранников, чтобы те вернули ее на родину.
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«Любовь террором»
Фатальной ошибкой Успенской являются ее попытки сделать из Татьяны звезду шоу-бизнеса. Постоянные миллионные вливания обеспечат премии и внимание, однако на следующий день Таню никто и не вспомнит. Это станет большим ударом, ведь Любовь постоянно подпитывает веру дочери в ее талант. Иосиф Пригожин высказался об отношении Успенской к Татьяне так:
«Она несчастная женщина. Есть такая категория еврейских мамочек. Вот то, что я вижу в выступлении дочери, понимаете, это называется «любовь террором». Эта любовь террористическая, она как бы убивает человека».
Весь мир Татьяны сконцентрирован на ее матери. При этом ничто не оправдывает ее поведение и наркозависимость. Объективно оценить реальность не может ни Любовь, ни Татьяна, поэтому премии и выставки продолжат поддерживать пустые иллюзии.
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Иван Мусатов