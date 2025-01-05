«Любовный террор» Успенской убивает ее дочь. История отношений именитой певицы со своим наркозависимым ребенком

Недавно в сети появились фотографии со дня рождения единственной дочери Любови Успенской Татьяны. Последней исполнилось 35 лет и она уже успела получить премию открытие года в области поэзии, а также провести выставку собственных картин. Но в первую очередь Татьяна известна не своим творчеством, а наркозависимостью.