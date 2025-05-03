Российского блогера занесли в черный список турецкого отеля

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Турецкий отель внес российского блогера в черный список за пару дней до заселения. Rixos Sungate заблокировал Александра Лещева без объяснений причин.
Как сообщает SHOT, у инфлюэнсера была договоренность с пятизвездочным Rixos Sungate. Лещев проводил в своем блоге рекламу отеля, привлекая новых потенциальных клиентов, а за это должен был получить лучшие условия для отдыха. По окончании пиар-кампании блогер планировал провести встречу с подписчиками на курорте. Но вместо апартаментов мужчине и его дочери за пару дней до вылета предложили обычные номера.
Попытка выяснить причины отказа отеля от договоренностей привели к тому, что блогера занесли в черный список, а его бронь номера отменили.
Блогер подчеркивает, что ранее уже сотрудничал с Rixos Sungate. По его словам, за рекламу в своем блоге ему предоставляли виллу на период отдыха на курорте.
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Попытка выяснить причины отказа отеля от договоренностей привели к тому, что блогера занесли в черный список, а его бронь номера отменили.
Блогер подчеркивает, что ранее уже сотрудничал с Rixos Sungate. По его словам, за рекламу в своем блоге ему предоставляли виллу на период отдыха на курорте.
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Манцаев Рамиль