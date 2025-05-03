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Российского блогера занесли в черный список турецкого отеля

Блогер Александр Лещев попал в черный список отеля в Турции
Фото: istockphoto/structuresxx

Фото: istockphoto/structuresxx

Турецкий отель внес российского блогера в черный список за пару дней до заселения. Rixos Sungate заблокировал Александра Лещева без объяснений причин.
Как сообщает SHOT, у инфлюэнсера была договоренность с пятизвездочным Rixos Sungate. Лещев проводил в своем блоге рекламу отеля, привлекая новых потенциальных клиентов, а за это должен был получить лучшие условия для отдыха. По окончании пиар-кампании блогер планировал провести встречу с подписчиками на курорте. Но вместо апартаментов мужчине и его дочери за пару дней до вылета предложили обычные номера.

Попытка выяснить причины отказа отеля от договоренностей привели к тому, что блогера занесли в черный список, а его бронь номера отменили.

Блогер подчеркивает, что ранее уже сотрудничал с Rixos Sungate. По его словам, за рекламу в своем блоге ему предоставляли виллу на период отдыха на курорте.

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#турция
Россиянам назвали города с самым бюджетным проживанием на майские праздники
Дешевле всего на майские праздники можно отдохнуть в Тюмени
23 апреля 2025, 11:59

Фото: iStock/Lordn

Дешевле всего отдых на майские праздники в текущем году обойдётся россиянам в Тюмени, где средняя стоимость одной ночи в отеле составила порядка 4000 рублей. Такие данные появились после исследования сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».
«В целом средняя стоимость забронированной ночи в российских гостиницах и апартаментах составляет 6300 рублей. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым бюджетным направлением оказалась Тюмень, где средняя цена составила 3800 рублей», — приводит «Москва 24» данные исследования.

Также недорого обойдётся отдых в Новосибирске, где за ночь в отеле можно в среднем отдать 4000, и в Смоленске, там стоимость одной ночи обойдётся примерно в 4300 рублей.

Кроме того, ночь в отеле или апартаментах обойдётся до 5000 рублей, в Ессентуках, Астрахани, Рязани, Вологде и Горно-Алтайске.

Тем временем эксперт центра «Профессии будущего» Анна Сайгина рассказала в беседе с RT, как грамотно спланировать отпуск в мае 2025 года.

«Многие хотят присоединить несколько дней отпуска к майским праздникам, ключевой момент — правильно выбрать даты. Если часть отпуска придётся на 2, 3, 7, 8 или 10 мая, вы получите больше денег, чем если бы эти дни оставались обычными выходными», — отметила Сайгина.

При этом она предупредила, что не стоит брать отпуск во второй половине мая, так как это экономически нецелесообразно.

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Константинов: до 1 июня в Крыму полностью подготовят пляжи к приему туристов
22 апреля 2025, 01:46

Фото: iStock/possum1961

К 1 июня в Крыму будут полностью готовы пляжи к приему туристов. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Ведется работа по подготовке пляжных территорий. Техническая готовность пляжей будет обеспечена до 1 мая, полная готовность - до 1 июня», — рассказал Константинов РИА Новости.

Глава парламента отметил, что в общем в курортной зоне будут доступны до 340 пляжей.

Ранее стало известно о массовом бронировании отелей и апартаментов в Крыму на майские праздники. В сравнении с 2024 годом этот показатель увеличился на 60%.

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#отдых
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В Казани могут открыть минеральные источники для привлечения туристов
21 апреля 2025, 17:22

Фото: iStock/ArtTim

Представители ассоциации «Санатории Татарстана» предложили возобновить добычу минеральной воды в Казани на территории бывшего городского санатория, а также построить питьевые бюветы в парке Горького и на набережной Казанки. Об этом сообщил руководитель организации Евгений Терентьев.
«Потребуется провести анализ состава воды, оценить объем запасов и получить заключение о ее лечебном свойстве. Далее предлагается рассмотреть возможность строительства питьевых бюветов в парке Горького и на набережной», — рассказал Терентьев в беседе с «Татар-информом».

По его словам, эти объекты основательно увеличат возможности для поддержания здоровья для жителей Казани и туристов.

Отмечается, что данный проект будет первым и пока единственным в Татарстане примером, где организуют доступный питьевой бювет с минеральной водой в городской среде.

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Российских туристов выгнали с пляжа в ОАЭ и оштрафовали за отдых в купальниках
19 апреля 2025, 07:49

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Группу российских туристов выгнали с пляжа в Объединённых Арабских Эмиратах. Они отдыхали и загорали в купальниках, а это запрещено строгими местными законами шариата.
О неприятном инциденте редакции портала TourDom.ru рассказала россиянка, которая проводит отпуск в отеле Al Bahar Hotel & Resort 5* в столице эмирата Фуджейра. Из-за недавнего разлива нефти в Оманском заливе Индийского океана отдыхать на побережье около гостиницы невозможно, поэтому туристов в последние дни возят на соседние пляжи, в том числе в Кальбу, находящуюся десятью километрами южнее.

«Сегодня утром мы должны были туда поехать загорать и купаться, но увы. Оказалось, что вчера полиция выгнала с пляжа туристов за то, что они были в купальниках. Можно купаться якобы только в закрытой одежде. И, кроме того, как нам рассказали, эти люди были оштрафованы. Отдыхать же у нашего отеля невозможно — запах бензина, нефтяные разводы на воде и песке», — рассказала туристка из России.

При этом ни о каких запретах на ношение открытых купальников на других пляжах, например, в Аль-Акке и Диббе, куда также вывозили отдыхающих из-за загрязнения, ничего не сообщалось. Дело в том, что Кальба находится не в Фуджейре, а в соседнем эмирате — Шардже, который отличается более суровыми законами и неукоснительным соблюдением исламских традиций. Из всех семи эмиратов только в Шардже действуют ограничения, касающиеся внешнего вида туристов.

«Такие вещи, как бикини, мини-бикини, прозрачная и откровенная одежда, шорты и мини-юбки местный дресс-код, мягко говоря, не приветствует», — объяснил редакции портала руководитель туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

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Россиян предупредили о рисках заражения на пляжах глистами и инфекциями
Инфекционист Жуков: в море можно заразиться глистами и инфекциями
15 апреля 2025, 13:03

Фото: iStock/thehague

В море можно подхватить не только всевозможные инфекции, но и глистов. Об этом предупредил исполнительный директор НП «Национальный центр эколого-эпидемиологической безопасности», член общественного совета Росприроднадзора Владислав Жуков.
«Есть проблема поверхностного стока, он еще называется диффузионный сток. Это реки и ручьи, питающие наши моря — Черное, Балтийское, Азовское. Загрязнители, поступающие из различных источников, влияют на качество и санитарно-экологическое благополучие наших водных объектов, которые все взаимосвязаны», — пояснил Жуков в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он отметил, что загрязненные воды несут в море возбудителей различных инфекций, яйца гельминтов, а также токсичные соединения.

Тем временем россияне, находящиеся на пляжах эмирата Фуджейра в ОАЭ, жалуются на сильный запах из-за разлива мазута в море, который ощущается даже в отелях, пишет «Газета.Ru».

«Прилетели только 13 апреля, вчера утром море еще было чистое, но после 14 часов по местному времени появился мазут. На самом пляже очень сильный запах – мазут покрывает песок, испаряется на жаре и солнце. В море до двух метров у берега грязная вода с мазутом», — рассказала туристка из РФ Эльвира.

По её словам, сейчас пляж закрыт, его обещали почистить, но пока никто этого так и не сделал. При этом администрация отеля отказалась предоставить гостям трансферы до чистых пляжей, ссылаясь на то, что все побережье сейчас загрязнено.

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