Стало известно, на что живёт безработная Алиса Аршавина, оплатившая себе более 10 пластических операций
Безработная Алиса Аршавина оплатила пластические операции былыми накоплениями
Алиса Аршавина, перенёсшая более десяти пластических операций, призналась, что до сих пор живёт на былые накопления.
Бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина столкнулась с тяжелейшим аутоиммунным заболеванием, в результате которого у неё произошла серьёзная деформация носа. Женщине пришлось самостоятельно оплатить себе все операциии. Алиса лишилась буквально всего, что заставило её пересмотреть систему ценностей в своей жизни.
«У меня тогда так получилось, что мне пришлось вообще всего лишиться. Я и машину продала. У меня прежний уровень жизни потерялся. Я не летаю по Монако, я не летаю на Мальдивам. Я сейчас без этого хорошо живу. Во-первых, я стала более самодостаточная. Нет такой вот потребности общаться, тусоваться там постоянно», – отметила Аршавина в интервью Валерии Гай Германике.Тем не менее, она продолжает носить дорогие ювелирные украшения и брендовую одежду из последних коллекций, однако уверяет, что сейчас это для неё не имеет значения.
Длительное лечение потребовало от знаменитости внушительных затрат. Аршавина отметила, что былых накоплений ей хватило на оплату операций. Однако речь идёт о сумме, которой хватило бы на несколько жизней.