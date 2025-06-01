Стало известно, на что живёт безработная Алиса Аршавина, оплатившая себе более 10 пластических операций

01 июня 2025, 10:38

Безработная Алиса Аршавина оплатила пластические операции былыми накоплениями

Алиса Аршавина (фото: кадр из шоу «Малахов»)

Алиса Аршавина, перенёсшая более десяти пластических операций, призналась, что до сих пор живёт на былые накопления.





Бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина столкнулась с тяжелейшим аутоиммунным заболеванием, в результате которого у неё произошла серьёзная деформация носа. Женщине пришлось самостоятельно оплатить себе все операциии. Алиса лишилась буквально всего, что заставило её пересмотреть систему ценностей в своей жизни.





«У меня тогда так получилось, что мне пришлось вообще всего лишиться. Я и машину продала. У меня прежний уровень жизни потерялся. Я не летаю по Монако, я не летаю на Мальдивам. Я сейчас без этого хорошо живу. Во-первых, я стала более самодостаточная. Нет такой вот потребности общаться, тусоваться там постоянно», – отметила Аршавина в интервью Валерии Гай Германике.