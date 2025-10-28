Суд в Москве оштрафовал оппозиционера Дмитрия Гудкова* на 40 тыс рублей
Савеловский районный суд Москвы привлёк политика Дмитрия Гудкова* к административной ответственности. Об этом сообщает официальный портал судов общей юрисдикции столицы.
Согласно постановлению, Гудков* признан виновным в нарушении, предусмотренном частью 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях России. Ему назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.
Статья подразумевает наказание за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Как именно Гудков совершил правонарушение, не уточняется.
