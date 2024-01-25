Сбербанк планирует подать в суд заявление о банкротстве мужа Блиновской

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
В планах Сбербанка обратиться в суд с заявлением о признании банкротом супруга блогера Елены Блиновской.
Данное сообщение размещено на Федресурсе, пишет РИА Новости.
Блогер Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов и легализации средств в особо крупном размере. Чуть позже фигурантом дела стал и её супруг Алексей Блиновский. На этой неделе Блиновскую отправили в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста.
По данным СК, блогер за 2019-2021 годы не заплатила налогов на сумму, превышающую 918 млн рублей.
Ранее Замоскворецкий районный суд продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской до 26 апреля. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве. Отмечается, что были рассмотрены ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество родственников Елены Блиновской и иных подконтрольных юридических лиц.
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«Публичное акционерное общество «Сбербанк России»… уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Блиновского Алексея Владимировича», - сказано в сообщении.
По данным СК, блогер за 2019-2021 годы не заплатила налогов на сумму, превышающую 918 млн рублей.
Ранее Замоскворецкий районный суд продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской до 26 апреля. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве. Отмечается, что были рассмотрены ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество родственников Елены Блиновской и иных подконтрольных юридических лиц.
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Мария Фирсова