«Как так? В гостинице?»: Сбежавшая из России Татьяна Лазарева* продала квартиру в Москве

28 августа 2026, 20:17

Телеведущая Татьяна Лазарева* продала единственную квартиру в Москве

Татьяна Лазарева*(Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Телеведущая Татьяна Лазарева* приняла решение расстаться с единственной квартирой в Москве, которую долгое время сохраняла на случай возвращения в Россию. Информацию о продаже недвижимости приводит «Лента.ру».





Артистка призналась, что её долго тревожила эта мысль. Кроме того, знаменитость больше не рассчитывает на восстановление прежней профессиональной карьеры в России. По её мнению, за годы отсутствия отечественная аудитория успела её забыть.





«Я держалась за неё, потому что не понимала: „Как так? Я же вернусь, и где буду жить? В гостинице?“ Но потом отпустила. Мы все обязательно придём к принятию», — цитирует Лазареву* СМИ.