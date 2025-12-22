Звезда-иноагент Татьяна Лазарева* обжаловала приговор по делу об оправдании терроризма

22 декабря 2025, 06:54

Татьяна Лазарева* (Фото: Instagram** @lazarevatut)

Телеведущая Татьяна Лазарева* подала апелляционную жалобу в Верховный суд России на приговор по делу об оправдании терроризма. Слушание назначили на 20 января 2026 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные суда.





Жалобу звезды зарегистрировали 15 декабря.



Второй западный окружной военный суд в декабре прошлого года заочно приговорил Лазареву* к шести с половиной годам колонии по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности и пропаганде терроризма. Суд также запретил ей на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов.



Татьяна Лазарева* (Фото: Instagram** @lazarevatut) Основанием для обвинения стало интервью Лазаревой* на одном из YouTube-каналов в августе 2023 года. Телеведущая высказалась о допустимости терактов на территории России.



В сентябре 2025 года Лазарева* заявила, что не чувствует себя привязанной к стране, в которой родилась, и не испытывает ностальгии.





«Вот такой я безродный космополит», — сказала артистка.