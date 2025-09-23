Сбежавшая в Испанию Лазарева* отказалась от родины

23 сентября 2025, 06:02

Татьяна Лазарева* назвала себя «безродным космополитом»

Татьяна Лазарева* ( Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Российская телеведущая Татьяна Лазарева*, уехавшая в Испанию, поделилась своими размышлениями о ностальгии по России. Она оценила перспективы возвращения на родину в видеозаписи, опубликованной на YouTube.





Звезда заявила, что не чувствует себя привязанной к стране, в которой родилась, и не испытывает ностальгии. Свой отъезд в Испанию она назвала не добровольным решением, а изгнанием. Кроме того, Татьяна Лазарева* выразила сомнения, что у нее есть родина.





«Как-то не особо у меня прямо есть родина. Вот такой я безродный космополит», — высказалась артистка.