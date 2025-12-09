Сбежавшие из РФ артисты не смогли собрать полную сумму на новогоднее шоу
Уехавшие за границу после начала спецоперации артисты планировали снять собственную новогоднюю передачу «Мирные огоньки». Для реализации проекта они просили фанатов поддержать шоу финансово.
Как сообщает «Абзац», изначально музыканты рассчитывали собрать 78,5 тысяч евро, но удалось привлечь только 37,9 тысяч. Из-за нехватки средств съемки, стартовавшие осенью, пришлось отложить, а артисты сократили расходы на производство.
По словам организаторов, проект задумывался как масштабное мероприятие, однако теперь придется отказаться от дорогих угощений и роскошных декораций. Фанаты и эксперты отмечают, что хотя многие артисты говорят о работе за идею, финансовые реалии ставят планы под сомнение.
