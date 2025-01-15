Домогаров избивал, а Стебунов изменил: любовные страсти Марины Александровой, роман с Паниным* и тайный союз с режиссером

Марина Александрова (Фото: соцсети)
Голодное детство
Марина Александрова (Фото: соцсети)
Марина Александрова (Пупенина), появилась на свет 29 августа 1982 года в военной семье города Кишкунмайша, расположенном в Венгрии. В 1986 году Пупенины сменили место жительства, переехав на Байкал, затем в Тулу, а после обосновались в Ленинграде. Детство актрисы прошло в огромной коммунальной квартире, где помимо них жили еще 12 семей.
Родители трудились не покладая рук, но их заработок был невелик. Как и многим другим в 90-е годы, им часто задерживали выплаты на полгода и более. Будущая актриса научилась играть на арфе, и какое-то время ее выступления были только на школьной сцене, однако совсем скоро ее заметили и стали приглашать на городские мероприятия. Спустя некоторое время юная артистка начала декламировать стихи на сцене, получая за свои выступления вознаграждение. Иногда ей платили несколько сотен рублей за работу, что было эквивалентно достойной зарплате для взрослого человека.
Завуч школы, в которой училась Марина Вера Жеребцова, вспоминала, что в этой семье часто возникали проблемы с оплатой коммунальных услуг, из-за чего отключали воду и электричество. Марина однажды призналась ей, что если бы не её помощь, они могли бы столкнуться с голодом: «Маринка — наша кормилица!».
Ошибки в личной жизни
Талантливая девушка после школы переехала в Москву и с первой попытки поступила в Щукинское театральное училище. Любопытно, что почти сразу после этого её начали приглашать в различные кинопроекты. В частности, её дебютной работой стала главная роль в фильме «Северное сияние». В фильме снялся Александр Збруев, известный и обожаемый многими россиянами актёр. Именно с ним на съёмочной площадке Александрова впервые поцеловалась.
Александр Домогаров
Александр Домогаров и Марина Александрова (Фото: соцсети)
Первый серьёзный роман 22-летней Александровой был с 42-летним Александром Домогаровым. Пара познакомилась на съемочной площадке сериала «Звезда эпохи». В 2005 году актеры официально объявили о своих отношениях. Стоит подчеркнуть, что для Марины этот роман был наполнен сильными чувствами, страстью, но в то же время он был тяжёлым и мучительным. Ей было больно осознавать, что опытный во всех отношениях Домогаров даже не пытался скрывать свою склонность к изменам.
В их отношениях случались конфликты. Марина и Домогаров были вместе два года. За это время коллеги Марины по театру «Современник» неоднократно видели у неё синяки. Марина не подавала виду и объясняла всем, что упала. Снова... и снова. По возвращении с очередного съёмочного процесса Александрова обнаружила актёра в постели с его бывшей супругой Натальей Громушкиной. Это стало последней каплей, и Марина, собрав свои вещи, отправилась к своей матери в Санкт-Петербург.
Алексей Панин*
Алексей Панин* (Фото: РИА Новости/ Алексей Куденко)
В 2006 году на вечеринке в клубе «Кино» произошло знакомство Александровой с Алексеем Паниным*. Страстный роман, который впоследствии Панин* охарактеризует как «безумный», длился всего лишь месяц. Алексей* утверждал, что в результате актриса «ушла от одного безумца к другому», подразумевая себя и Домогарова.
Иван Стебунов
Иван Стебунов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
В 2008 году Марина, связала себя узами брака с актером Иваном Стебуновым. Актеры познакомились на сцене театра «Современник» и быстро нашли общий язык. К сожалению, у молодых актёров не получилось создать крепкий союз. Спустя два года их пути разошлись. Через восемь лет после расставания Иван Стебунов в программе «Судьба человека» расскажет, что причиной развода были его измены.
Долгожданное счастье
Андрей Болтенко (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)
Вторым мужем актрисы стал режиссер Андрей Болтенко. Долгое время их связь оставалась скрытой от посторонних глаз, но в 2012 году Марина стала появляться на публике с заметно округлившимся животом, что выдало их тайну. Она оставила работу в театре, 11 июля в США родился их сын Андрей, а вскоре после этого Александрова и Болтенко поженились. В 2015 году на свет появилась их дочь Екатерина. Марина была счастлива, ведь её мечта о большой и дружной семье наконец-то осуществилась.
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