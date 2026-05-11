Сбежавший из страны рэпер-иноагент остался без имущества в России

11 мая 2026, 11:03

Уехавший из Европу рэпер Face* избавился от имущества и счетов в России

Иван Дремин* (Фото: Инстаграм**/facepublicenemy)

Рэпер Face* (настоящее имя — Иван Дремин*), покинувший Россию в ноябре 2021 года и с тех пор проживающий в Европе, больше не владеет имуществом на родине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова его отца, которые фигурируют в судебных материалах.





Родителю музыканта также ничего не известно о наличии у него банковских счетов. Он предположил, что их у Дремина* тоже нет.

«Имущества в Российской Федерации у его сына нет», — говорится в сообщении.