Сбежавший из страны рэпер-иноагент остался без имущества в России
Рэпер Face* (настоящее имя — Иван Дремин*), покинувший Россию в ноябре 2021 года и с тех пор проживающий в Европе, больше не владеет имуществом на родине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова его отца, которые фигурируют в судебных материалах.
Родителю музыканта также ничего не известно о наличии у него банковских счетов. Он предположил, что их у Дремина* тоже нет.
«Имущества в Российской Федерации у его сына нет», — говорится в сообщении.Уточняется, что связь между родственниками поддерживается редко. Отец исполнителя отметил, что сын сам иногда выходит на контакт, используя разные номера телефонов.
