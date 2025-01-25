«Ужас, какие сплетни»: Галина Польских прокомментировала слухи о выявленном у нее раке

Галина Польских (Фото: соцсети)
В инфополе появились тревожные сообщения о болезни Галины Польских. Говорили, что у артистки нашли рак почки. Звезда советского кино прокомментировала эту новость изданию NEWS.ru.
Галина Польских была шокирована от услышанных сообщений. Артистка поделилась, что у нее правда были проблемы с почками, но не онкология. Звезда обратила внимание, что чувствует себя прекрасно.
Ранее дочь Народной артистки России Галины Польских опровергла информацию о болезни матери, отметив её хорошее самочувствие.
В СМИ распространилась информация, что Польских обратилась в столичную Боткинскую больницу с жалобами на ухудшившееся состояние здоровья. Врачи провели обследование и обнаружили у неё злокачественную опухоль почки. При этом актриса отказалась от госпитализации и вернулась домой.
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«Конечно, все в порядке. С почками были какие-то проблемы, но не рак. Это ужас! Проверилась я. Ужас, какие сплетни, какие ужасные разговоры», — возмутилась Галина Польских.
Ранее дочь Народной артистки России Галины Польских опровергла информацию о болезни матери, отметив её хорошее самочувствие.
В СМИ распространилась информация, что Польских обратилась в столичную Боткинскую больницу с жалобами на ухудшившееся состояние здоровья. Врачи провели обследование и обнаружили у неё злокачественную опухоль почки. При этом актриса отказалась от госпитализации и вернулась домой.
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Ольга Енгалычева