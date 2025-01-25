«Ужас, какие сплетни»: Галина Польских прокомментировала слухи о выявленном у нее раке

Гурам Баблишвили — знаменитый грузинский и российский актер. В его карьере множество запоминающихся ролей, среди которых выделяется образ лейтенанта ФСБ под прикрытием Артура Атальянца в фильме «Под прикрытием». Несмотря на его яркий актерский талант, публика его все же больше знает как бывшего мужа секс-символа 2000-х Анфисы Чеховой.