Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Ужас, какие сплетни»: Галина Польских прокомментировала слухи о выявленном у нее раке

«Ужас, какие сплетни»: Галина Польских прокомментировала слухи о выявленном у нее раке

Галина Польских (Фото: соцсети)

Галина Польских (Фото: соцсети)

В инфополе появились тревожные сообщения о болезни Галины Польских. Говорили, что у артистки нашли рак почки. Звезда советского кино прокомментировала эту новость изданию NEWS.ru.
Галина Польских была шокирована от услышанных сообщений. Артистка поделилась, что у нее правда были проблемы с почками, но не онкология. Звезда обратила внимание, что чувствует себя прекрасно.

«Конечно, все в порядке. С почками были какие-то проблемы, но не рак. Это ужас! Проверилась я. Ужас, какие сплетни, какие ужасные разговоры», — возмутилась Галина Польских.



Ранее дочь Народной артистки России Галины Польских опровергла информацию о болезни матери, отметив её хорошее самочувствие.

В СМИ распространилась информация, что Польских обратилась в столичную Боткинскую больницу с жалобами на ухудшившееся состояние здоровья. Врачи провели обследование и обнаружили у неё злокачественную опухоль почки. При этом актриса отказалась от госпитализации и вернулась домой.

Читайте также:

«Давно его не видела»: Татьяна Буланова намекнула на проблемы с молодым мужем

Звезда «Фабрики звезд» Манго : кормление грудью положительно влияет на диабет

Никита Кологривый мемом прокомментировал номинацию Юры Борисова на «Оскар»
#врачи
#онкология
#сми
#актриса
#болезни
#информация
#рак
«Обманули, рассказав о красивой легкой жизни в Израиле»: Андрей Макаревич* рассказал о пьющих и тоскующих эмигрантах из России
Андрей Макаревич* рассказал о непростой жизни в Израиле
25 января 2025, 19:38

Андрей Макаревич* (фото: соцсети)

Музыкант Андрей Макаревич* рассказал о непростой жизни в Израиле и вспомнил о живущем в Москве сыне.
Фронтмен рок-группы «Машина времени» три года назад переехал в Израиль. Сейчас он вместе с женой Эйнат Кляйн и сыном Эйтаном живёт в районе Кейсарии. За годы жизни за рубежом он сильно разочаровался в новой стране и рассказал, как в ней живут другие эмигранты из России.

Макаревич* отметил, что в Израиле немало россиян, которые продолжают смотреть российское телевидение, пить водку и тосковать.

«Я не понимаю, чего они приехали. Зачем? Экономически здесь не лучше. Здесь значительно дороже, чем в России. Здесь непростая жизнь. Если им рассказали про красивую легкую жизнь в Израиле – их обманули. Если в них говорила их еврейская кровь, тогда, черт возьми, сделай хоть что-нибудь, чтобы действительно стать гражданином. А не просто иметь синий паспорт в кармане», – выразился артист.
Также музыкант рассказал, что ещё в России начал учить иврит, однако безрезультатно. Не получается это сделать и сейчас, даже во время жизни в Израиле. И виноваты в этом, по словам артиста, местные продавцы.

Он поделился, что начал чаще заниматься языком, уже почувствовал какой-то сдвиг. Однако применить знания негде.

«Я готовлю фразу на иврите, иду в магазин. А мне говорят на чистом русском: "Здравствуйте, Андрей Вадимович". И всё разбилось», – рассказал Макаревич*.
Кроме того, рокер рассказал, что поначалу оказывал помощь украинцам, но финансировать ВСУ не намерен, поскольку переживает за сына Ивана, который стал успешным актёром в России. Он снялся во многих фильмах и сериалах, в том числе в нашумевшем «Слове пацана. Кровь на асфальте».

«Я для украинцев всё равно русский. «...» Я не хочу, чтобы какая-нибудь ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына. Жуткая ситуация», – заявил артист.
Читайте также:

«Какая тебе Россия, Иуда?»: Дмитрий Быков* хочет вернуться на родину. Примут ли его?

«Я по Москве не скучаю»: Макаревич* рассказал, хочет ли вернуться в Россию

Макаревич* начал распродавать имущество в Израиле

*признаны Минюстом РФ иноагентами
#россия
#деньги
#магазин
#израиль
#жизнь
#паспорт
#музыкант
#рок
#артист
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Звезда «Фабрики звезд» Манго : кормление грудью положительно влияет на диабет
25 января 2025, 19:04

Корнелия Манго (Фото: соцсети)

Корнелия Манго, звезда шоу «Фабрика звезд-7», рассказала в социальной сети, как грудное вскармливание влияет на сахарный диабет. По её словам, сразу после родов потребность в инсулине была минимальной, что стало для неё сюрпризом.
В декабре 2024 года 38-летняя певица родила первого ребенка. Роды прошли нормально, но она несколько опасалась за своё состояние из-за сахарного диабета. Однако и эти опасения оказались напрасными.

«Потребность в инсулине сразу после родоразрешения была минимальной, иногда отсутствовала, о чем меня предупреждал эндокринолог», — написала Корнелия.

С учётом этого молодая мама снизила дозу инсулина и отметила быстрое снижение веса и понижение показателей сахара во время кормления. Она назвала этот период «вторым медовым месяцем».

Карьера Корнелии Манго резко пошла вверх после участия в «Фабрике звезд». Артистка сумела выйти в финал шоу, хотя и не заняла призового места. Однако её превосходный джазовый вокал и умение двигаться не остались незамеченными. В 2013 году у Корнелии диагностировали сахарный диабет, он появился после ее попыток снизить вес. После первого отчаяния певица собралась с духом, стала соблюдать диету, кататься на сноуборде и вейсерфе и вести блог о диабете.

Читайте также:

Неудачная пластика груди, диабет, измены и 90 млн: что привело к разводу Началовой и Алдонина, и как сложилась судьба их дочери?

Замороженные яйцеклетки, неудачная пластика и пророческое предсказание гадалки: Семенович раскрыла тайны своей жизни

Подмосковный эндокринолог Силаева предупредила о риске диабета при рождении крупного плода
#певица
#роды
#вокал
#сахарный диабет
#шоу
#снижение
#мама
#карьера
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Давно его не видела»: Татьяна Буланова намекнула на проблемы с молодым мужем
25 января 2025, 18:57

Татьяна Буланова (фото: соцсети)

Певица Татьяна Буланова намекнула на проблемы с молодым супругом, которого уже очень давно не видела.
В 2023 году Буланова вышла замуж в третий раз. Её новым избранником стал бизнесмен Валерий Руднев, который младше звезды на 19 лет. Однако разница в возрасте не стала помехой для их счастья – артистка не раз называла мужа лучшим и даже взяла себе его фамилию.

В Татьянин день телеведущий Андрей Малахов собрал женщин с этим именем, чтобы поздравить их в эфире программы «Привет, Андрей!». Буланова рассказала, что этот день для неё особенный, как второй день рождения, поскольку муж всегда дарит подарки.

Однако певица отметила, что из-за её гастролей и бизнеса мужа они могут подолгу не видеться. В эфире Татьяна обратилась к Валерию, передала ему привет и сказала, что они уже очень давно не виделись.

Так, мужчина большую часть времени проводит в Москве, где у него развивается бизнес, а у Булановой много концертов в родном Петербурге.

«Мы видимся не так уж и часто. Мы пересекаемся, когда я на какие-то съемки или выступления приезжаю в Москву. Ещё я много езжу по городам. После длинного перерыва – почти 12 лет – вернулись к активной гастрольной деятельности, мода на 90-е возвращается», – рассказала Буланова.
Читайте также:

«У меня обнаружили нарушения. И в центре Москвы отключили газ»: Лолита эмоционально обругала коммунальную компанию

Никита Кологривый мемом прокомментировал номинацию Юры Борисова на «Оскар»

«Сложно представить более неуместную картину»: Анна Седокова надела подвенечное платье на 40-й день после гибели Яниса Тиммы
#бизнес
#певица
#подарки
#бизнесмен
#звёзды
#мужчина
#соцсети
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Отношения с тремя женщинами: как Гурам Баблишвили изменял ведущей передачи «Секс с Анфисой Чеховой» и женился на ее копии
25 января 2025, 18:39

Гурам Баблишвили и Анфиса Чехова (Фото: соцсети)

Гурам Баблишвили — знаменитый грузинский и российский актер. В его карьере множество запоминающихся ролей, среди которых выделяется образ лейтенанта ФСБ под прикрытием Артура Атальянца в фильме «Под прикрытием». Несмотря на его яркий актерский талант, публика его все же больше знает как бывшего мужа секс-символа 2000-х Анфисы Чеховой.
О том, как сейчас живет актер и почему брак с Чеховой был скоротечным, читайте в материале «Радио 1».

Талантливый грузин


Гурам Баблишвили и Анфиса Чехова (Фото: соцсети)

Гурам Баблишвили появился на свет в 1980 году в городе Тбилиси. Его семья не была связана с искусством, родители имели техническое образование. Юный Гурам был разносторонним мальчиком, занимался боксом, фехтованием, дайвингом и даже посещал студию вокала. Все обращали внимание на невероятную притягательность и талант молодого человека.

После завершения школьного обучения Баблишвили не сомневался в выборе своего будущего: он решил стать актёром. В 1999 году Гурам с легкостью поступил в грузинский театральный ВУЗ в Тбилиси, по окончанию которого отправился работать в Россию.

Роман с Анфисой Чеховой


Гурам Баблишвили и Анфиса Чехова (Фото: соцсети)

Знакомство произошло на репетиции театральной постановки «Однажды в знойную ночь», где Анфиса исполняла роль Лолы, а Гурам — полицейского. Чехова была очарована Гурамом, но не спешила завязывать с ним отношения, поскольку он был склонен к флирту с противоположным полом, а она предпочитала избегать подобных мужчин.

«Я считала их опасными и неразборчивыми. Не люблю неразборчивых мужчин», — делилась в интервью Анфиса.

Однако постоянные гастроли сильно сблизили актеров, и это было началом серьезных отношений. Позже Гурам перейдет жить к Чеховой, а через год, в 2012 году, родится единственный сын Анфисы Соломон. Лишь в 2015 году они стали законными супругами, и то ненадолго. Уже спустя два года последует развод.

Диана Гурцкая не смогла сдержать слёз, рассказывая о сыне, которого не может видеть
Диана Гурцкая не смогла сдержать слёз, рассказывая о сыне, которого не может видеть

Многочисленные измены разрушили брак


Гурам Баблишвили и Анфиса Чехова (Фото: соцсети)

В общей сложности отношения актеров продлились 7 лет. Анфиса Чехова узнала об изменах мужа и не смогла с этим смириться. В то время знаменитость страдала от лишнего веса и, по её собственным словам, испытывала множество комплексов. В студии НТВ Гурам Баблишвили поделился с публикой причиной развода.
«Я кавказский мужчина, мне надо охотиться», — объяснял измены Гурам.
Он подчеркнул, что не рассматривает физическую близость как предательство и не хотел задеть чувства своей жены. В период брака с Анфисой у него были отношения с тремя женщинами. Гурам объяснил, что проблема не в Анфисе, а в том, что он не мог контролировать свои поступки. Он сам рассказал жене об этих отношениях.

Стоит отметить, что развод Баблишвили и Чеховой не был громким и скандальным. Пара обоюдно разошлась, оставшись друзьями. Ребёнок остался с матерью, но Гурам регулярно встречается с ним и принимает участие в его воспитании. Пару время от времени видят на публике вместе с сыном.

Робота в России и новая семья


Гурам Баблишвили и Юлия Томилина (Фото: соцсети)

Последнее время в СМИ редко встречается имя Баблишвили, были предположения, что артист, как и многие другие, уехал из страны. Но Гурам по-прежнему живет и работает в России. Просто сейчас жизнь стала тише, а актер — старше и мудрее. После развода с Чеховой артист не был замечен в громких скандалах, поэтому и не попадает в заголовки прессы.

В 2021 году Баблишвили второй раз женился на блогере Юлии Томилиной. Избранница актера на 13 лет моложе него и уже успела подарить ему наследника — сына Персея. Многие заметили, что вторая жена актера — полная копия Анфисы Чеховой. Под совместными фотографиями пары оставляли комментарии.

«Эта девочка, ну очень сексуальная. Грузины знают толк в женщинах», «Гурам – красавец!», «Главное – желаю быть вам счастливым, это самое главное», «Ты счастлив, и для меня — это главное, люблю тебя», «Один типаж с Анфисой, красотка!», «Очень хорошо смотритесь вместе, похожа на вашу бывшую», — писали они.

Читайте также:

Никита Кологривый мемом прокомментировал номинацию Юры Борисова на «Оскар»

«Я сказала папе, что не беременна от корейца, но он не поверил»: дочь Даны Борисовой рассказала о конфликте в семье

«Возьму себе турка»: Ксения Бородина пытается спровоцировать Николая Сердюкова на ревность
#радио 1
#ребёнок
#вуз
#семья
#актёр
#образование
#ночь
#жизнь
#родители
#сми
#развод
#брак
#страны
#мужчина
#отношения
#интервью
#свет
#артист
#сын
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Измены, шумные вечеринки и любовные сцены в кино: какими были отношения Александра Абдулова и Ирины Алферовой
25 января 2025, 18:38

Александр Абдулов и Ирина Алферова (Фото: кадр из фильма «Предчувствие любви»)

Раньше многие мечтали о таких же отношениях, как у Александра Абдулова и Ирины Алферовой. Однако талантливая и видная актерская пара не смогла сохранить брак.
Артистка сразу понимала, что связь с Александром Абдуловым — это не любовь до гроба. Спустя многие годы первое впечатление Ирины Алферовой подтвердилось. Но все же тогда Абдулов смог ее переубедить.

Пронес ее на руках через парк и она согласилась


Известный актер выступал на сцене Ленкома и покорял общественность своими ролями в кино. Сначала трилогия «Хождение по мукам», следом картины «С любимыми не расстаются» и «Обыкновенное чудо». Алферова и Абдулов были молоды, перспективны и талантливы. Однако Ирина внушительный период времени не хотела заключать брак с актером. Предложение артистка приняла лишь на гастролях в Ереване. До своего отъезда она поставила Абдулову условие: «Сможешь пронести меня на руках через весь парк — соглашусь». И он выполнил требование своей любимой.

Ирина Алферова (Фото: кадр из сериала «Хождение по мукам»)


Александра не пугал брак с дамой постарше. Он жил и создавал праздник. Ирина рассказывала, как избранник мог засыпать жилище орхидеями просто так, чтобы сделать приятное родным.

«Был женат и уходить не собирался»: как Брухунова пыталась соблазнить 73-летнего директора Петросяна, тайное прошлое жены юмориста
«Был женат и уходить не собирался»: как Брухунова пыталась соблазнить 73-летнего директора Петросяна, тайное прошлое жены юмориста
Дочь Ирины от прошлого брака Ксюшу Александр считал родной. Публика ставила в пример прекрасную семью актеров. Они не стеснялись лишний раз показать свое счастье. Муж, жена и дочь Ксюша были ведущими телевизионной передачи «Будильник» и фотографировались для СМИ в домашней обстановке. Однако не всё было так идеально.

«Саша нужен всем! Всем женщинам!»


Александр Абдулолов любил шумную компанию. Он не мог жить без праздников, посиделок с друзьями и капустников. Актер обожал радовать близких людей. Но Ирина Алферова не могла все время жить в столь шумной атмосфере. К тому же накалялась ситуация в театре — Ирина воспринимала брак с Александром как способ получить хорошие роли.

Александр Абдулов и Ирина Алферова (Фото: кадр из фильма «Кто сказал, что это навсегда»)


Кризис отношений настиг актерскую пару в начале 90-х. Алферова выяснила, что муж ей изменял.

«Понимаете, Саша очень много в жизни натворил, но он ТАКОЙ! Его можно понять. У него свои приоритеты, у меня другие. Саша нужен всем! Всем женщинам!», — сказала тогда актриса.

Развод для Абдулова стал неожиданностью. Теперь мужчина хотел одного: чтобы любимая была рядом, но она покинула его. После развода Александр отрекся от женитьбы. Так и жил один, пока не повстречал Юлию Мешину. В 2006 году Александр Абдулов заключил свой второй брак, а в 53 года стал отцом. На свет появилась дочь Женя.

Снова вместе, но на экране


Бывшим возлюбленным пришлось воссоединиться вновь — на этот раз ради работы. Режиссер сериала «Капкан» пригласил Абдулова и Алферову сыграть супругов. Актеры решили согласиться.

Дом на Рублевке и дорогие украшения: как из скромной телеведущей Златопольская превратилась в жену директора канала «Россия»
Дом на Рублевке и дорогие украшения: как из скромной телеведущей Златопольская превратилась в жену директора канала «Россия»

Работа выдалась неловкой — актерам было необходимо сниматься в любовных сценах.

«Они играли по-настоящему. Мы тогда подумали, что, если бы все ушли со съемочной площадки, оставшись вдвоем, они бы не остановились», — обращал внимание режиссер «Капкана» Владимир Краснопольский.

В то время все это списали на актерский профессионализм. На съемках Абдулов громко и показательно шутил, а Алферова смеялась, как влюбленная школьница.

Александр Абдулов и Ирина Алферова (Фото: кадр из сериала «Капкан»)


Женатый Абдулов очень старался избежать встречи бывшей и нынешней жены. Когда Юлия звонила в присутствии экс-супруги, смущенный Александр очень скоро заканчивал разговор.

«У меня к Ирине нет никаких обид. И я всегда рад ее видеть», — говорил Абдулов.

К моменту окончания съемок сериала «Капкан», артисту поставили смертельный диагноз — «рак легкого четвертой стадии». На похоронах Ирина и Юлия сидели рядом — обе горевали. Как и у Абдулова, у Ирины Алферовой не осталось обид к бывшему мужу — лишь благодарность за их время вместе.

Читайте также:

Иски, угрозы, мошеннические схемы: подноготная Марка Пугачева, обвинявшего Анну Седакову в смерти Яниса Тиммы

«Ругается матом и не держит себя в руках»: роман с женатым, проблемы с алкоголем, позиция по СВО. Громкие скандалы Анны Казючиц

Измены в браке, алкоголизм и скандал с SHAMANом: как живет певица Слава и почему называет Воробьева «супер-музыкантом»
#статьи
#актриса
#актеры
#актёр
#смерть
#любовь
#брак
#развод
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Иски, угрозы, мошеннические схемы: подноготная Марка Пугачева, обвинявшего Анну Седакову в смерти Яниса Тиммы
25 января 2025, 17:02

Марк Пугачев (Фото: соцсети)

Клиенты компании Марка Пугачева, обвинявшего Анну Седокову в смерти Яниса Тиммы, массово жалуются на обман. Еще бизнесмена выселяли из арендуемого жилья из-за неуплаты.

​Близкий друг Яниса Тиммы


Экс-супруг певицы Анны Седоковой ушел из жизни 17 декабря 2024 года — ему было только 32 года. Тело Яниса Тиммы нашли в подъезде московского хостела — там баскетболист арендовал жилье. За день до кончины Седокова отпраздновала свое 42-летие. Узнав о смерти бывшего партнера по жизни, у Седоковой случился нервный срыв и она попала в больницу, из-за чего не смогла быть на похоронах Тиммы в Латвии.

После трагических событий Анну начали травить. Часть пользователей соцсетях обвиняют артистку в доведении Яниса до самоубийства. Тогда же с громкими заявлениями стал выступать предприниматель из Майами Марк Пугачев. Мужчина отметил, что был близким другом Тиммы.

Из соцсетей Яниса Тиммы внезапно исчезли все фото с Анной Седоковой: отец баскетболиста отреагировал на слухи
Из соцсетей Яниса Тиммы внезапно исчезли все фото с Анной Седоковой: отец баскетболиста отреагировал на слухи

Еще бизнесмен подчеркивал, что главный фигурнат уголовного дела по факту смерти Яниса — Анна, которая якобы довела мужчину до самоубийства. Марк объявил, что готов давать показания против Седоковой, поскольку якобы знает семейные тайны бывших супругов. Однако близкие Яниса, в том числе его сестра, отец и первая жена не выступали с такими заявлениями, они говорили только о том, что в обстоятельствах смерти баскетболиста разбираются правоохранительные органы. Против Седоковой не возбуждали уголовное дело, сообщил журнал VOICE.

Марк Пугачев (Фото: соцсети)

​Кто такой Марк Пугачев?

Сначала мужчина трудился программистом в Москве, а потом занялся развитием собственного дела — открыл ресторан, караоке и магазин одежды. Следом Пугачев эмигрировал в Соединенные Штаты Америки — там он основал консьерж-сервис по аренде люксовых автомобилей, яхт и частных самолетов. В Майами предприниматель проживает вместе с женой и дочерью. В соцсетях бизнесмена называют «профессиональным прилипалой» к звездам (в личном блоге бизнесмена порой мелькают фотографии с разными артистами), а сайты с содержанием отзывов о его компании переполнены негативными комментариями обманутых клиентов.

​Обманутые клиенты


Отыскать недовольных сервисом Пугачева жителей Майами и гостей США оказалось несложно. Исходя из отзывов, у Марка и его жены есть две системы обмана. Первая является упрощенной — довольный клиент возвращает авто класса люкс предпринимателю и просит вернуть залог, который составляет от 1000 до 2000 долларов. Пугачев и его избранница обещают перевести денежные средства в скором времени после тщательной проверки машины на наличие повреждений, после чего блокиурют человека в соцсетях и перестают ему отвечать.

Одна из клиенток, ставшей жертвой мошеннической схемы Марка, в начале октября внесла залог в 500 долларов за «Ламборгини» на день рождения своего супруга.

«Машина должна была быть в аэропорту, но так и не приехала. Он [Марк Пугачев] сказал, что привезет ее в мой отель и оплатит мой Uber, за который мне в итоге пришлось заплатить, потому что он так и не появился в отеле», — рассказала женщина.

Обманутая клиентка подчеркнула, что когда человек хочет позвонить в компанию напрямую, то он не может поговорить с человеком.

«Вы получаете автоматическое сообщение от Кэти о том, что она «помогает другим людям». К сожалению, я воспользовалась дебетовой картой и не получил ни возврата денег в размере 500 долларов, ни какого-либо сообщения от компании», — отметила она.

Женщина поделилась, что не подписывала никаких юридических документов, а все было «только в электронном виде».

«Я внесла предоплату за услугу, которую так и не получила. Я отправила документы о лицензии и страховке, и, как ни странно, мы внезапно начали получать электронные письма с предупреждениями о
мошенничестве. Не повторяйте мою ошибку!», — рассказала она.

Когда обманутая клиентка написала отзыв, ей вдруг пришло сообщение с вопросом, получила ли она обратно свой депозит и может ли она удалить отзыв. Пугачев обещал отправить его обратно в тот же день, но не деньги так и не пришли.

«Мошенники, держитесь от них подальше!!!! Как только они заберут ваш депозит, вы больше не услышите о них ничего!!! Не пользуйтесь услугами этой компании!!!», «Это мошенники, а не прокат автомобилей! Они предлагают автомобили, которых у них нет, и не возвращают залог», «Это место — мошенничество. Они отказываются общаться в переписке, только по телефону. Они украли у меня депозит в размере 1000 долларов и не отвечают на сообщения. Я собираюсь подать в суд», — такие комментарии оставляют почти на всех ресурсах, на которых предлагаются услуги компании бизнесмена.

По второй системе обмана предприниматель забирает еще большие суммы. Марк согласовывает с клиентом выбор автомобиля, время пользования машиной, запрашивает всю сумму за аренду транспортного средства или же большую часть, а потом перестает выходить на связь.

Марк Пугачев (Фото: соцсети)


​Иски против предпринимателя


Несмотря на огромное количество недовольных махинациями Марка клиентов, в социальных сетях мужчина демонстрирует роскошный образ жизни. Шикарные вечеринки, дорогие авто, яхты и ювелирные украшения — то, что Пугачев публикует в своем блоге. Накануне против бизнесмена и его супруги подали иск с требованием выселить их из апартаментов во Флориде, отметил журнал VOICE.

В марте 2019 года предприниматель и его жена заселились в апартаменты, стоимость которых достигала 2595 долларов (порядка 256 тысяч рублей) ежемесячно. В начале 2022 года супруги перестали оплачивать аренду, в связи с чем владелец апартаментов попросил Пугачевых освободить жилое помещение. Марк и Юлия не исполнили требование владельца, из-за чего против них подали иск. Суд признал Пугачевых виновными в неуплате, он потребовал выселения из апартаментов, а еще обязал супругов выплатить долг, составлявший пять тысяч долларов (где-то 512 тысяч рублей). Исходя из документов, Марка и его жену два раза выселяли из-за неуплаты жилья.

Подстроенное самоубийство, «любовь втроем» и пропажа Седоковой: следователи выясняют, как певица связана со смертью Яниса Тиммы
Подстроенное самоубийство, «любовь втроем» и пропажа Седоковой: следователи выясняют, как певица связана со смертью Яниса Тиммы

Весной 2024 года против бизнесмена подали еще один иск, касавшийся его долгов. В апреле 2024 году Марк и некая компания Crocus Group LLC взяли в долг 40 тысяч долларов (более 4 миллионов рублей) у Brasko Capital LLC, обеспечив заем ювелирными изделиями, часами, а еще мотоциклом Can Am. Долг было необходимо погасить за 120 дней, но ни сам Марк, ни компания не отдали деньги организации, после чего Brasko Capital направили иск в суд.

Во время разбирательств оказалось, что часы фирм Rolex, Cartier, Audemars Piguet, а еще браслет Cartier, предостаавленные Марком в качестве обеспечения по займу, были фальшивыми, их стоимость оценили в 100 долларов. В итоге задолженность Марка достигла 48 тысяч долларов, а также дополнительные штрафы за просрочку и предсудебные проценты.

Марк Пугачев и Юлия Пугачева (Фото: соцсети)

Кто такая Юлия Пугачева?


Жена Пугачева Юлия тоже принимает участие в аферах любимого. Обманутые клиенты предпринимателя говорят, что женщина активно участвует в ведении мошеннической деятельности супруга. Она тоже принимает заявки на аренду машин, а потом перестает отвечать клиентам, которые ожидают возврата своих средств.

Оказалось, что в октябре 2023 года Юлия была арестована. Причиной задержания жены бизнесмена стала поездка на машине, которую замаскировали под полицейский автомобиль. Супруги перекрасили одну из своих машин в цвета траснпортных средств правоохранительных органов, а еще установили на крыше транспортного средства мигалки — это грубое правнорушение не только в Соединенных Штатах Америки, но и во всем мире.

«Согласно протоколу задержания, Юлия Пугачева обвиняется в управлении транспортным средством без регистрации, неправомерном использовании номерного знака дилера и имитации номерного знака FHP (дорожный патруль). Пугачевой предъявлено обвинение в мелком правонарушении. Она сообщила, что наняла адвоката», — отмечали американские СМИ.

​Угрозы Марка Пугачева


После смерти Яниса Тиммы предприниматель не только начал травить Анну Седокову, но и стал демонстрировать публике свое желание помочь семье баскетболиста. Накануне предприниматель привез отцу Тиммы любимого пса спортсмена. Мужчина поделился, что ему было тяжело перевезти животное из Соединенных Штатов Америки в Европу. Когда один из подписчиков Пугачева спросил, когда тот планирует закончить обсуждать тему смерти Тиммы, Марк возмутился. Бизнесмен нецензурно оскорбил подписчика, а еще призвал общественность «закидать гниду тухлыми яблоками».

«Ругать меня не надо»: стали известны последние слова Яниса Тиммы перед смертью
«Ругать меня не надо»: стали известны последние слова Яниса Тиммы перед смертью
Угрозы — одно из излюбленных средств Пугачева при конфликтах оппонентами. К примеру, автор Телеграм-канала «ИМПРЕСАРИО» назвал предпринимателя аферистом и проходимцем, а еще объявил, что тот «хайпует на смерти баскетболиста». Предприниматель не смог промолчать и после подобных высказываний и пустил в ход угрозы.

«Дай мне просто свой телефон, пока я не заплатил и люди тебя не нашли и не разбили твою голову, мразь. Слишком много ты говоришь, тебе надо башку разбить», — отмечал Пугачев.

При этом о близкой дружбе Тиммы и Пугачева до смерти спортсмена никто не говорил. Янис и Анна несколько раз пользовались услугами компании Марка, но ни баскетболист, ни сама певица никогда не называли бизнесмена другом на публике. О дружбе не упоминали и родные Яниса после трагедии. Недавно сестра Яниса только подчеркнула, что Седокова правда закрывала кредиты спортсмена даже после того, как супруги развелись. Последний платеж в размере 295 тысяч Анна отправила экс-супругу за 11 дней до его кончины.

Читайте также:

Дорогие рестораны и чемоданы брендовой одежды: друг покойного Яниса Тиммы рассказал, сколько денег он тратил на Седокову

Живет в США и свободно владеет русским. Что известно о дочери Седоковой, за которую она боролась при разводе с Чернявским

«Либо я, либо она!»: Отец Яниса Тиммы рассказал, перед каким страшным выбором ставила Седокова его сына
#певица
#баскетбол
#спортсмены
#статьи
#мошенничество
#сша
#автомобили
#часы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«У меня обнаружили нарушения. И в центре Москвы отключили газ»: Лолита эмоционально обругала коммунальную компанию
Из-за квартиры Лолиты весь дом в Москве остался без газа
25 января 2025, 16:47

Лолита (фото: соцсети)

Певица Лолита сейчас отдыхает с мамой и дочкой в Болгарии. А в это время в её московской квартире произошёл крайне досадный инцидент.
Артистка в соцсетях эмоционально рассказала о случившемся. С ней связалась старшая по дому на Старой Басманной улице, где у Лолиты есть квартира, и рассказала об отключении газа во всех помещениях.

Лолита рассказала, что в доме прошла проверка газа. Она ежегодно проходит её, и газовщики всегда хвалят певицу за исправность газового оборудования. Однако на этот раз специалиста без её спроса пустили в квартиру, и он обнаружил нарушения. В связи с этим, газ отключили во всём доме.

Исполнительница хита «На Титанике» резко высказалась в адрес ГБУ «Жилищник Басманного района». Она пожаловалась, что в подъезде её дома сыпется штукатурка, а все стены и потолок покрыты плесенью. Требуется срочный ремонт, на которые нужны огромные суммы.

«В центре Москвы отключили газ. У людей нет горячей воды, потому что весь дом на газовых колонках, и все готовят на маленьких электроплитках! И это зимой! И вы мне будете рассказывать, что надо "интеллигентно" подбирать слова?», – эмоционально отреагировала певица.
Читайте также:

Лолита на камеру выругалась матом из-за новых проблем в карьере

Весенний тур Лолиты оказался под угрозой срыва после её слов о «потреблении москалей»

Лолита назвала причину ухода из шоу «Суперстар!»
#проверка
#дом
#газ
#ремонт
#квартира
#певица
#нарушения
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Никита Кологривый мемом прокомментировал номинацию Юры Борисова на «Оскар»
25 января 2025, 16:45

Никита Кологривый (фото: соцсети)

Все поздравляют Юру Борисова с номинацией на премию «Оскар». Однако Никита Кологривый опубликовал мем, который подписчики интерпретировали по-разному.
В соцсетях артиста показал картинку, на которой изображены Александр Петров, Юра Борисов и сам Кологривый. Около первого стоит подпись «Я достоин «Оскара», около второго – «Я не достоин «Оскара», а у третьего – «Оскар» не достоин меня».

Фото: соцсети

Теперь подписчики гадают, что означает фраза о том, что Борисов не достоин «Оскара». Была ли это шутка или всё-таки мнение Никиты о Юре.

Ранее Александр Петров, который очень мечтал об «Оскаре», также прокомментировал успех Юры Борисова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Юра Борисов дал первое интервью после номинации на «Оскар»: английский язык, речь на церемонию и новые предложения

Юра Борисов сыграет в адаптации «Преступления и наказания» Эмира Кустурицы

«В хорошем кино больших денег не платят». Или всё-таки платят? Как изменился гонорар Юры Борисова после признания в Голливуде
#кино
#мнение
#интервью
#премия оскар
#актеры
#соцсети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Был женат и уходить не собирался»: как Брухунова пыталась соблазнить 73-летнего директора Петросяна, тайное прошлое жены юмориста
25 января 2025, 16:35

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)

Жена Евгения Петросяна, по совместительству его же концертный директор Татьяна Брухунова, при своей очень скромной натуре оказалась целеустремленной женщиной. Провинциалка из Тульской области сейчас может похвастаться жизнью в центре Москвы, трендовыми вещами и отдыхом на самых дорогих курортах.
О том, какой путь прошла Татьяна в погоне за благосостоянием и славой читайте в материале «Радио 1».

Нелегкий путь к богатству и славе


Татьяна росла в небогатой семье и всегда была скромной девушкой. Осознавая, что выдающихся талантов у неё нет, Татьяна выбрала не самый простой путь к известности. Завершив обучение в школе, девушка решила отправиться в столицу и стать студенткой Московского института культуры и искусства, выбрав для себя специальность в области менеджмента.

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)

Практику Брухунова проходила в Театре эстрадных миниатюр. Активную и целеустремлённую тулячку там сразу заметили. В итоге Елена Степаненко поручила Татьяне управление своим официальным сайтом. Впоследствии Брухунова также начала заниматься сайтом Евгения Петросяна и сопровождала его в гастрольных поездках. После Татьяна заняла должность помощницы директора театра Юрия Дитковича.

Флирт с 73-летним Дитковичем


Когда Татьяна Брухунова, которой на тот момент было всего 18 лет, решила обратить на себя внимание 73-летнего директора Театра эстрадных миниатюр Юрия Дитковича, это не вызвало особого интереса. Диткович был женат и не собирался расставаться с супругой, о его увлечениях молодыми девушками было всем давно известно. Сотрудники театра и сама Елена Степаненко замечали их симпатию, но никто не считал это серьезным.

Позднее стало известно, что Татьяна вела онлайн-дневник, в котором делилась своими эмоциями и намеками на чувства к Дитковичу, а также публиковала советы о том, как привлечь внимание более зрелого мужчины.

«Пикантность продвижения Брухуновой в том, что до Петросяна она положила глаз на его личного директора, которому тогда было 73 года – как сейчас юмористу. А Тане исполнилось 18 лет. Юрий Яковлевич был веселый, заводной, имел слабость к прекрасному полу. Но при этом был женат и из семьи уходить не собирался. Хотя позволял себе приударить за прелестницами. Когда Таня Брухунова начала заигрывать с Юрием Яковлевичем, он тут же расправил плечи, заходил павлином. И взял ее к себе в личные помощницы. Петросян не возражал. Степаненко не видела в Брухуновой потенциальной соперницы. Возле Диктовича время от времени крутились молодухи. Казалось, Таня станет одной из них», — поделилась знакомая Евгения Петросяна и Елены Степаненко в общении с журналистами kp.ru.

Однако довести начатое до конца не удалось: Юрий Диткович внезапно ушёл из жизни, и Брухуновой ничего не оставалось, кроме как обратить своё внимание на Евгения Вагановича.

Деньги и слава вслед за браком


Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)

В 2018 году Петросян и Брухунова официально подтвердили свои романтические отношения. В эфире одного из федеральных телеканалов Брухунова открыто заявила о своём романе с Петросяном. После скандального развода Евгения Вагановича в 2019 году Татьяна стала его женой, а через год и матерью его сына Вагана. В октябре прошлого года в семье Петросяна и Брухуновой появилась дочка Матильда.

В настоящее время Татьяна Брухунова — известная и состоятельная женщина. Можно сказать, что она живёт жизнью, которой многие могут позавидовать. Ну а порции хейта и звание разлучницы — это лишь небольшая плата за красивую жизнь.

Читайте также:

Измены в браке, алкоголизм и скандал с SHAMANом: как живет певица Слава и почему называет Воробьева «супер-музыкантом»

«Просто любим»: Сергей Жуков раскрыл секрет семейного счастья

Пенсионерка стала двойником SHAMAN'а и раскрыла правду о пластике – фото
#радио 1
#деньги
#женщина
#жизнь
#советы
#певица
#фото
#скандал
#семьи
#плата
#обучение
#мужчины
#отношения
#сотрудники
#девушка
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате