Измены в браке, алкоголизм и скандал с SHAMANом: как живет певица Слава и почему называет Воробьева «супер-музыкантом»

Певица Слава (Анастасия Сланевская) самостоятельно добилась успеха на профессиональном пути. К своим 30 годам исполнительница хита «Одиночество – сволочь» добилась всего, к чему только можно стремиться: в нее был влюблен один из самых состоятельных мужчин Москвы, ее дети росли здоровыми, а карьера поднялась на Олимп.