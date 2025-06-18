«Я сломлен»: в День Отца Джастин Бибер признался в своих проблемах с психикой
В День Отца Джастин Бибер признался в своих проблемах с психикой
В День Отца Джастин Бибер признался в своих психологических проблемах. На фоне этого фанаты обсуждают разваливающийся брак американского исполнителя с женой Хейли.
Как пишет Sun, разговоры о разладе в паре начались еще в прошедший День Матери. Тогда Джастин не поздравил Хейли с праздником, а вместо этого назвал данное событие «полным отстоем». Уже в День Отца сам Бибер получил такое же отношение к себе и не получил поздравлений от супруги. Напомним, что у пары есть 10-месячный сын Джек.
В день праздника Джастин взамен радостных постов сделал ряд депрессивных публикаций. В них исполнитель был очень откровенен с публикой.
«Я сломлен, я страдаю приступами ярости… И если бы я мог исцелиться, я бы это сделал уже давно…», — пишет в одном из постов Бибер.
Похоже на то, что у Хейли закончилось терпение, ведь она не выразила поддержки своему мужу. К тому же на публике она теперь появляется без Джастина. При этом у девушки нет много свободного времени, ведь его она посвятила материнству. По мнению инсайдеров, скоро Хейли решится избавиться от Бибера, ведь он ей доставляет одни проблемы.