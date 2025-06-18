«Я сломлен»: в День Отца Джастин Бибер признался в своих проблемах с психикой

18 июня 2025, 06:00

В День Отца Джастин Бибер признался в своих проблемах с психикой

Джастин Бибер (Фото: РИА Новости/Михаил Листопадов)

В День Отца Джастин Бибер признался в своих психологических проблемах. На фоне этого фанаты обсуждают разваливающийся брак американского исполнителя с женой Хейли.





Как пишет Sun, разговоры о разладе в паре начались еще в прошедший День Матери. Тогда Джастин не поздравил Хейли с праздником, а вместо этого назвал данное событие «полным отстоем». Уже в День Отца сам Бибер получил такое же отношение к себе и не получил поздравлений от супруги. Напомним, что у пары есть 10-месячный сын Джек.



В день праздника Джастин взамен радостных постов сделал ряд депрессивных публикаций. В них исполнитель был очень откровенен с публикой.





«Я сломлен, я страдаю приступами ярости… И если бы я мог исцелиться, я бы это сделал уже давно…», — пишет в одном из постов Бибер.