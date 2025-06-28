«Сдам детей отцу и вернусь к мужикам»: Ольга Сутулова показала редкие фото с сыновьями от Евгения Стычкина

28 июня 2025, 09:02

Ольга Сутулова показала редкие фото с сыновьями от Евгения Стычкина

Ольга Сутулова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Ольга Сутулова и Евгений Стычкин счастливы вместе 12 лет. Актеры воспитывают двоих сыновей — 3-летнего Михаила и 2-летнего Якова. Пара предпочитает не афишировать личную жизнь и редко делится снимками детей.





Недавно в личном блоге Сутулова показала, как проводит время с сыновьями в селе Атабаево Татарстана. В этом месте есть загородный рыболовный клуб.



Ольга Сутулова с сыном (Фото: Инстаграм* @olgasutulova)



«Всё лето бы так провела. Но я тут снимаюсь. Поэтому нам с детьми достается иногда рыба на ужин», — написала артистка.

«Короче — сдам детей отцу и вернусь обратно к мужикам учиться рыбачить. Но можно просто на лугу над рекой лежать и на небо и реку смотреть», — заключила звезда.