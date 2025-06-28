Жена Натана простила рэперу все его измены: «Мне страшно, но я верю, что каждый человек заслуживает шанс»
Швецова объяснила решение простить рэперу Натану все измены и дать мужу второй шанс
Жена рэпера Натана, Анастасия Швецова, простила его измены и дала шанс на воссоединение семьи. После скандалов на шоу «Звезды в джунглях» фанаты ожидали, что Швецова разорвет отношения окончательно, однако она решила поверить в изменения Натана в лучшую сторону. Об этом пишет издание «StarHit».
Натан успел шокировать публику романами и заигрываниями с Лерчек и Бьянкой на реалити-шоу в прошлом году. Его поведение вызвало негодование у зрителей. Анастасия признала, что ее ранили действия мужа, а от публичности ситуации становилось еще сложнее.
Жена рэпера Natan откровенно рассказала о его первой измене
«Я видела все, что происходило там, и это было больно. Скандал на шоу стал испытанием для всей нашей семьи и близких. (...) Знаете, что я тогда поняла? Что разрушение отношений — ответственность двоих. Но измена — это выбор одного», — объясняла Швецова в соцсетях.В своих последних постах Анастасия раскрыла, что пока что не жалеет о своем решении простить рэпера. Тем, кто следит за ситуацией, она сообщила, что Натан словно меняется к лучшему с тех пор, как получил второй шанс. Он стал активнее возить детей в школу и помогать им с уроками. Начал поддерживать жену без лишнего давления, проводя свободное время с семьей.
«В этот раз он не просто пытался вернуть меня, он менялся для себя. Он стал другим человеком, более зрелым, более осознанным, более сильным», — поделилась наблюдениями она.Швецова отметила, что у нее появилось больше свободного времени, так как муж взял на себя часть домашних хлопот. В это время она сосредоточилась на себе, больше времени уделять работе и заботе о душе, что помогло ей переосмыслить их отношения.
Изначально супруги возобновили общение ради детей, но вскоре Анастасия поняла, что видит в «обновленном» муже ответственного за семью человека. Рядом с таким хочется быть Она подчеркнула, что любовь — это ежедневный труд и выбор, а не идеальность.
Несмотря на страх и сомнения, она простила Натана, но предупредила, что не позволит разрушить себя снова.
«Я до сих пор не уверена, правильно ли я поступаю. Мне страшно. Страшно не только давать ему шанс, но и рассказывать это все вам. Я знаю, что многие из вас переживали за нас, и у вас нет причин ему доверять. Эти причины есть только у меня. Я иду в это, потому что верю, что каждый человек заслуживает шанс», — закончила признание Швецова.*Запрещенная в России экстремистская организация