Жена Натана простила рэперу все его измены: «Мне страшно, но я верю, что каждый человек заслуживает шанс»

28 июня 2025, 07:48

Швецова объяснила решение простить рэперу Натану все измены и дать мужу второй шанс

Анастасия Швецова и Натан (Фото: Instagram* @anastaciashvetsova)

Жена рэпера Натана, Анастасия Швецова, простила его измены и дала шанс на воссоединение семьи. После скандалов на шоу «Звезды в джунглях» фанаты ожидали, что Швецова разорвет отношения окончательно, однако она решила поверить в изменения Натана в лучшую сторону. Об этом пишет издание «StarHit».





Натан успел шокировать публику романами и заигрываниями с Лерчек и Бьянкой на реалити-шоу в прошлом году. Его поведение вызвало негодование у зрителей. Анастасия признала, что ее ранили действия мужа, а от публичности ситуации становилось еще сложнее.





Жена рэпера Natan откровенно рассказала о его первой измене

«Я видела все, что происходило там, и это было больно. Скандал на шоу стал испытанием для всей нашей семьи и близких. (...) Знаете, что я тогда поняла? Что разрушение отношений — ответственность двоих. Но измена — это выбор одного», — объясняла Швецова в соцсетях.

Анастасия Швецова (Фото: кадр видео Instagram* @anastaciashvetsova)



«В этот раз он не просто пытался вернуть меня, он менялся для себя. Он стал другим человеком, более зрелым, более осознанным, более сильным», — поделилась наблюдениями она.

Анастасия Швецова (Фото: Instagram* @anastaciashvetsova)



«Я до сих пор не уверена, правильно ли я поступаю. Мне страшно. Страшно не только давать ему шанс, но и рассказывать это все вам. Я знаю, что многие из вас переживали за нас, и у вас нет причин ему доверять. Эти причины есть только у меня. Я иду в это, потому что верю, что каждый человек заслуживает шанс», — закончила признание Швецова.