Седокова сверкнула откровенными фото в леопардовом платье после трагедии
Анна Седокова постепенно возвращается к жизни после трагической смерти бывшего мужа, Яниса Тиммы.
Пережив нервное истощение и проведя время в клинике, экс-солистка «ВИА Гры» вновь находит силы в работе и любви к своим троим детям. Она активно пишет новые музыкальные композиции и делится с поклонниками моментами своей жизни.
Седокова решила порадовать подписчиков, опубликовав видео в откровенном леопардовом купальнике, демонстрирующем ее стройную фигуру. Артистка также сменила имидж, перекрасив волосы в светло-пепельный оттенок, что вызвало восторг у фанатов, сравнивших ее с куклой Барби.
Певица поблагодарила поклонников за поддержку в трудный период и пообещала в скором времени рассказать свою историю полностью и без прикрас. Седокова заверила, что негативные комментарии больше не задевают ее и она намерена двигаться дальше.
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