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Седокову тайно выписали из больницы: продюсер Дворцов рассказал о её состоянии

Информация о лечении Анны Седоковой уже не актуальна, сообщает продюсер Сергей Дворцов. Певицу выписали ещё до Нового года.
Напомним, что в декабре бывшая солистка группы «ВИА Гра» попала в больницу после нервного срыва, вызванного новостью о смерти 15 декабря её экс-супруга баскетболиста Яниса Тиммы, с которым она развелась 7 декабря. В соцсетях Седокова публиковала видео из палаты, где она лежит под капельницей в слезах. Однако горе продолжалось недолго – ещё до новогодних выходных её выписали.

При этом певица не сообщила о возвращении домой. А Дворцов утверждает, она завершила курс лечения и чувствует себя хорошо.



Также он рассказал, что в праздники Седокова полетела в США, где решала вопросы с кредитными картами бывшего супруга. Сестра спортсмена Лелде Жандецка подтвердила, что Анна выходила на связь с американскими банками, чтобы ликвидировать счета, открытые во время брака с Тиммой.

Продюсер раскрыл планы певицы на ближайшее время. Совсем скоро она вернётся к выступлениям на частных вечеринках, также стартует новый сезон шоу «Три аккорда». Кроме того, Седокова собирается дать большое интервью, в котором ответит на все обвинения.

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«Всюду портреты Путина»: SHAMAN рассказал о своем райдере
Певец SHAMAN заявил, что в его райдере указано требование о портрете Путина
20 января 2025, 22:29

Фото: iStock/Berezko

Певец SHAMAN Ярослав Дронов заявил, что его райдер отличается скромностью, в котором нет дорогостоящих блюд и напитков, однако есть требование вешать в гримерке портрет президента России Владимира Путина. Об этом артист заявил в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам певца, в его райдере нет даже бутербродов, только кофе, чай, ягоды и фрукты.
«Я всегда прошу, чтобы был портрет нашего президента Владимира Путина. И в любой точке страны, куда бы я не приехал с концертом, всегда выполняют эту просьбу», — отметил Дронов.
SHAMAN также добавил, что в его гримерке нет алкоголя или вредной еды.

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Анастасия Волочкова раскрыла детали личной жизни на фоне слухов о романе с 26-летним танцором
Волочкова призналась, что состоит в романтических отношениях
20 января 2025, 21:41

Марчела Абабий и Анастасия Волочкова (фото: соцсети)

Балерина Анастасия Волочкова на фоне слухов о романе с 26-летним танцором раскрыла детали своей личной жизни.
В декабре прошлого года звезда объявила, что у неё есть бойфренд, а в ходе недавней поездки на Мальдивы с мужчиной назвала себя женой. Выяснилось, что в путешествие Волочкова отправилась с 26-летним танцором Марчелой Абабием, чтобы открыть творческий центр. Однако, как оказалось, молодой человек не просто знакомый и коллега.

«Сейчас я наслаждаюсь романтическими отношениями и имею на это право, потому что я свободная женщина», – заявила балерина в понедельник на вечеринке в честь своего 49-летия.
При этом она подчеркнула, что, хоть и мечтает о серьёзных отношениях, всё же не намерена их заводить, поскольку у неё слишком высокие требования к мужчинам. По её словам, мужчина по различным критериям должен содержать в себе «три Волочковых».

Знаменитость добавила, что не хотела афишировать романтические отношения с Марчелой, однако её поклонники провели собственное расследование и всё выяснили.

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#отношения
#анастасия волочкова
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«В день смерти Яниса Анна Седокова позвонила его маме и попросила пин-код карты»: друг Тиммы рассказал о поступке певицы
Друг Тиммы: после Яниса Седокова позвонила его маме и попросила пин-код от карты
20 января 2025, 21:35

Янис Тимма и Анна Седокова (фото: соцсети)

Друг покончившего с собой баскетболиста Яниса Тиммы Марк Пугачёв рассказал о подлом поступке его бывшей супруги певицы Анны Седоковой.
9 декабря Тимма и Седокова официально развелись, а уже 17 декабря появилась информация о его гибели. Анна в этот же день вышла в соцсети и со слезами на глазах прокомментировала произошедшее. Однако друг погибшего рассказал об ещё одном деле, которое Седокова успела сделать в этот день.

По его словам, в день смерти Тиммы она позвонила его маме и спросила, какой пин-код у его карты. И это вместо того, чтобы поддержать и предложить помощь. После, продолжает Пугачёв, она наврала, что оказала финансовую поддержку в организации похорон. Однако на деле ни одного её рубля так и не поступило.

Также на финансовую заинтересованность указывают три квартиры, которые были у экс-супругов. Вся недвижимость была переписана на Седокову, поскольку она опасалась, что бывшая жена Яниса Сана начнёт через суд отбирать квартиры. Баскетболист легко согласился на это, поскольку был «одержим ей».

Кроме того, расследователь Илья Саглиани заявил, что за день до смерти янис снял номер в отеле, куда хотел пригласить Седокову и помириться с ней. Однако экс-супруга отказалась от свидания.

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#певица
#любовь
#самоубийство
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«Усыновила инфантильного подростка»: Elvira T объявила о разводе с музыкантом Гречаником спустя полтора года после свадьбы
Elvira T объявила о разводе с музыкантом Гречаником
20 января 2025, 21:03

Elvira T (фото: соцсети)

Певица Elvira T объявила о разводе с музыкантом Александром Гречаником спустя полтора года после свадьбы. Она призналась, что с самого начала у неё закрадывались сомнения, однако она проигнорировала их и согласилась выйти замуж.
Она рассказала, что полтора года назад вышла замуж за человека, который со слезами на глазах умолял принять его предложение, убеждая в надежности и говоря об ответственности. Однако выяснилась, что она не обручилась с мужчиной, а «усыновила» инфантильного мальчика-подростка. Сейчас певица признаёт, что это было очевидно с самого начала, и она рада, что вовремя осознала и не перешла на новые этапы отношений.

Завершила своё сообщение Elvira T заявлением о том, что всё ещё верит в любовь, несмотря на разочарование.

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#кино
#певица
#любовь
#развод
#шоу-бизнес
#отношения
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«Двигаемся дальше!»: Анна Цуканова-Котт целый год скрывала развод с режиссёром Александром Коттом после 18 лет брака
Анна Цуканова-Котт развелась с режиссёром Александром Коттом после 18 лет брака
20 января 2025, 19:30

Анна Цуканова-Котт (фото: соцсети)

Анна Цуканова-Котт шокировала поклонников новостью – она уже год как в разводе. Оказывается, в 2023 году её брак с режиссёром Александром Коттом дал трещину, и супруги развелись.
35-летняя актриса сообщила о разводе в своих соцсетях. Поклонники даже не догадывались, что Цуканова-Котт уже целый год живёт без мужа. Однако обсудить произошедшее под постом не удалось, поскольку Анна закрыла комментарии, дабы избежать хейта и неудобных вопросов.

Звезда написала, что 18-летний брак подарил её двоих детей, а в сердце у неё осталась только благодарность и любовь. Сейчас, по словам актрисы, они с бывшим мужем остались лучшими друзьями и любящими родителями.

В браке родились сын Михаил, которому сейчас 15 лет, и дочь Лия, которой летом исполнится шесть лет.

Со стороны брак Анны и Александра выглядит идеальным, поэтому неизвестно, по какой именно причине они развелись.

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#брак
#звёзды
#актриса
#сын
#шоу-бизнес
#развод
#соцсети
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Съемное жилье депутата ГД при муже-миллионере и связь с испанцем: Шокирующие факты о звезде «Универа» Кожевниковой
20 января 2025, 19:09

Мария Кожевникова (Фото: соцсети)

Мало кто знает, что в свои 16 лет Мария Кожевникова начала свой путь к славе под чутким руководством известного продюсера Алсу.
Казалось бы, это была судьба, предначертанная звёздами, но за блестящей оболочкой скрывалась история, полная испытаний и неожиданных поворотов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Художественная гимнастика

Мария Кожевникова появилась на свет 14 ноября 1984 года в Москве в семье, где спорт и образование занимали важное место. Отец девочки — заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а мама, преподаватель английского языка, привила детям любовь к знаниям. В семье также рос старший брат.

С четырех лет Мария начала заниматься художественной гимнастикой, хотя её настоящей мечтой была музыка. В этом возрасте она впервые столкнулась с жесткими требованиями к своему телу: каждые лишние 100 граммов могли стать препятствием на пути к выполнению сложных элементов.

Удалили здоровый аппендикс

Незадолго до своего 11-летия юная спортсменка попала в больницу с подозрением на перитонит. Однако диагноз оказался ошибочным. В больнице, несмотря на ужасные условия, Маше стало лучше. Но судьба вновь сыграла с ней злую шутку: дежурные практиканты перепутали её с другой пациенткой и удалили здоровый аппендикс.

В результате девочка оказалась в крайне тяжелом состоянии, наркоз был противопоказан. Два долгих дня она провела без сознания, а врачи лишь могли наблюдать за её состоянием. Чудом Мария выжила, а боли в животе исчезли сами по себе. Истинный диагноз так и остался неизвестным, но после этого испытания она вновь вернулась к тренировкам.

Фото: iStock/Sasiistock

Мария Кожевникова откровенно делится воспоминаниями о своем детстве.

«Мне никогда не было легко. Однако, если смотреть с точки зрения советских реалий, я, благодаря заботливым родителям, жила практически как принцесса. Мое раннее детство прошло не в условиях голодной и нищей перестроечной России, а в благополучных европейских странах — Англии, Швеции и Швейцарии, где мой отец играл в хоккей. В те времена нашим спортсменам уже разрешили подписывать контракты за границей. Мама, хотя и окончила институт иностранных языков, полностью посвятила себя нам с братом Андреем. Мы постоянно соперничали — за внимание родителей, за кресло у телевизора, пульт, видеомагнитофон. Причины для споров находились всегда», — поделилась она.

Эта искренность вызывает симпатию: Мария честно признает, что по сравнению с трудностями, с которыми сталкивались многие ее сверстники, ее жизнь была полна благополучия.

Развод родителей

Развод родителей стал для Марии настоящим испытанием. Подростковая обида на отца, как это часто бывает в таком возрасте, оставила глубокий след в ее душе. Лишь став взрослой, она смогла преодолеть свои чувства и вновь наладить общение с ним, осознав, что мир не так прост и однозначен.

В 14 лет Мария вместе с мамой и друзьями отправилась в Сан-Ремо на отдых. В их отеле остановилась семья испанского аристократа, у которого был 16-летний сын по имени Виктор. Судьба свела подростков у бассейна, между ними завязалось знакомство. Когда отпуск подошел к концу, Виктор удивил Кожевникову, прислав ей великолепную корзину экзотических цветов. Это были её первые серьезные отношения, которые могли бы привести к чему-то большему, даже к свадьбе. Однако жизнь распорядилась иначе, и этот роман так и не завершился долгожданным союзом.

Фото: iStock/julof90

Проявила настойчивость и убедительность

В 16 лет Мария завершила свою спортивную карьеру, завоевав звание мастера спорта. Этот этап в жизни стал для нее отправной точкой к осуществлению давней мечты — карьере певицы. Удача улыбнулась ей, когда она узнала о наборе участниц для нового проекта под руководством продюсера самой Алсу, Валерия Белоцерковского. Несмотря на отсутствие вокальных навыков и явные проблемы с интонированием, Мария проявила настойчивость и убедительность, что позволило ей пройти во второй тур кастинга.

В результате из множества претенденток именно Кожевникова стала первой, кого утвердили в группу «Любовные истории». Мама Марии подписала пятилетний контракт с Белоцерковским, открывая перед дочерью двери в мир музыки. Однако дальнейшее сотрудничество оказалось не таким простым: постоянные споры и конфликты с продюсером быстро привели к разрыву отношений. В итоге контракт был аннулирован, а мечта Марии о карьере певицы осталась неосуществленной.

Фото: iStock/9parusnikov

Настоящий хит на ТНТ

Мария, после трехлетнего романа с уроженцем Челябинска Ильей, пережила сложный период расставания. Несмотря на сильные чувства и регулярные поездки на Урал, отношения не привели к желаемому финалу. Однако вскоре после этого в ее жизни произошел значимый поворот — она получила роль в популярном ситкоме «Универ», который стал настоящим хитом на канале ТНТ.

Тем не менее, съемочный процесс оказался далеким от идеала. Атмосфера на площадке была пропитана токсичностью и конфликтами, особенно в отношениях с партнером по сериалу Араратом Кещяном. Кожевникова признается, что их разница в характерах порождала напряжение.

«Это совершенно не мой человек. У нас случались конфликты, бывало, чуть до драк не доходило», — объяснила она.

В итоге актриса приняла решение не возвращаться на съемки нового сезона. Хотя недавно они пересеклись на дне рождения Михаила Галустяна, Мария не почувствовала желания восстановить общение с коллегой.

Депутат ГД

Мария Кожевникова впервые выразила свою политическую позицию в 2011 году, став доверенным лицом Общероссийского народного фронта и участвуя в праймериз «Единой России» в Томске. В декабре того же года она была избрана депутатом Государственной думы. Несмотря на критику со стороны публики, которая не понимала, как актриса из сериалов могла занять место в парламенте, Кожевникова не обращала на это внимания и продолжала развивать свою политическую карьеру.

«По какому праву блондинка из сериалов, снимавшаяся для «Плейбоя», заняла место в российском парламенте?», — сыпались упреки на нее.

Личная жизнь

В личной жизни Марии Кожевниковой в тот же период произошли значительные изменения.

Знакомство с бизнесменом Евгением Васильевым состоялось в 2011 году, а уже через два года пара обвенчалась в Свято-Николаевском соборе в Ницце. Вокруг их отношений ходили слухи о том, что Васильев был женат, поэтому они ограничились только венчанием.

Судя по дате рождения их первенца, можно предположить, что на момент церемонии Мария уже ждала ребенка. 19 января 2014 года на свет появился мальчик, которого назвали Иваном. Спустя год, 26 января, Кожевникова подарила жизнь своему второму сыну, Максиму. В июне 2017 года актриса стала матерью в третий раз — ее третий сын Василий родился в одной из московских клиник.

Фото: iStock/oatawa

Живет в съемном жилье

В 2020 году она открыто заявила о своих планах не рожать четвертого ребенка, пока семья живет в съемном жилье. Вместе с мужем, матерью и детьми они арендовали просторный коттедж площадью 400 квадратных метров, при этом актриса активно откладывала средства на приобретение собственного дома.

Однако в 2023 году Кожевникова изменила свое мнение и подарила супругу сына Александра. Несмотря на это, сама она пока приобрела квартиру только для своей матери, которая переехала в комфортную трехкомнатную квартиру в Подмосковье.

Отношение к Кожевниковой в рунете остается неоднозначным. Многие пользователи, кажется, завидуют ее успехам, в то время как другие выражают недовольство по поводу ее политической деятельности. Некоторые считают, что актрисам и спортсменам не место в политике.

«Так она вроде бы живет с мужчиной, который еще не развелся с предыдущей женой», или «Кто бы мог подумать, что такая актриса сможет выйти замуж за миллионера», — пишут пользователи в сети.

Таким образом, жизнь Марии Кожевниковой продолжает вызывать активные обсуждения и споры в обществе, отражая сложные отношения между личной жизнью знаменитостей и общественным мнением.

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#статьи
#подмосковье
#актриса
#депутат
#съёмки
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«Узнав о беременности, я растерялась»: дочь Анастасии Заворотнюк готовится впервые стать мамой
Дочь Заворотнюк рассказала о переживаниях по поводу будущего материнства
20 января 2025, 19:04

Анна Заворотнюк (фото: соцсети)

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые готовится стать матерью. Анна призналась, что периодически её одолевают страхи по этому поводу.
Старшая звезда актрисы живёт на две страны – Россию и ОАЭ. В Эмиратах проживает её супруг Тимур Исмаилов. Недавно девушка узнала о беременности, а сегодня рассказала, какие чувства испытывает.

Она поделилась, что испытывает страх перед неизвестным и новым, к тому же понимает, какая на ней лежит ответственность. Девушка переживает, что не будет знать, как поступить правильно, и боится, что сделает только хуже.

Однако Анна отметила, что с каждым днём волнение уменьшается, и она начинает привыкать к своей новой роли. Когда она только узнала о беременности, несмотря на то, что она была запланирована, появилась растерянность. Девушка переживала, что недостаточно ответственна для материнства, не имеет опыта и не прочла ещё ни одной книги по воспитанию. Это состояние периодически сменялось эйфорией от ожидания малыша.

Справиться с волнением Анне помогло осознание, что стопроцентно к чему-то подготовиться невозможно, и ошибки неизбежны. Самое главное, чтобы они были поправимы.

Дочь Заворотнюк рассказала о беременности в середине декабря, после чего провела гендер-пати в Дубае. На вечеринке не было гостей – присутствовали только она и её муж. Будущая мама выбрала популярный способ определения пола будущего ребёнка – по вету начинки в торте.

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#страх
#книги
#страны
#отец
#мама
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#беременность
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#актриса
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«В хорошем кино больших денег не платят». Или всё-таки платят? Как изменился гонорар Юры Борисова после признания в Голливуде
Гонорар Юры Борисова вырос в два раза после признания в Голливуде
20 января 2025, 18:42

Юра Борисов (фото: соцсети)

Актёр Юра Борисов, давно полюбившийся российскому зрителю, заслужил мировое признание после выхода на экраны картины «Анора». Теперь он то и дело становится участником престижных кинопремий в Лос-Анджелесе. Один из кастинг-директоров рассказал в беседе с KP.RU, как изменился гонорар звезды.
Он уточнил, что стоимость одного съёмочного дня не может быть фиксированной и зависит от множества факторов. Однако очевидным остаётся тот факт, чо теперь Борисов будет тщательнее относиться к выбору проектов, в которых примет участие.

Собеседник издания отметил, что актёр и так с большим вниманием рассматривает роли, но теперь станет делать это ещё тщательнее. В среднем Борисов получал 150 тысяч рублей за один съёмочный день. Теперь же, получив мировую известность, он достиг двукратного повышения гонорара.

Вместе с тем кастинг-директор привёл фразу самого актёра, который говорил, что «в хорошем кино больших денег не платят, так как туда актёры и так идут играть». В связи с этим, заключил источник, все примерно и индивидуально.

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#сша
#кино
#актёр
#россия
#шоу-бизнес
#деньги
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«Черти галимые!»: Джиган рассказал о госпитализации и ошибке врачей, приписавших ему 27 лишних лет
Джиган рассказал, что его госпитализация связана с удалением грыжи
20 января 2025, 18:25

Фото: соцсети

Несколько часов назад рэпер Джиган опубликовал в своих соцсетях историю с подписью «Черти галимые!» и заявил, что из-за врачебной ошибки пришлось отложить его госпитализацию.
Несколько часов назад рэпер Джиган опубликовал в своих соцсетях историю с подписью «Черти галимые!» и заявил, что из-за врачебной ошибки пришлось отложить его госпитализацию.

Артист рассказал, что на днях сдал анализы, однако результаты пришли с грубейшей ошибкой – Джигану приписали 27 лишних лет. Из-за этого ему пришлось отложить запланированную госпитализацию, которая связана с удалением грыжи.

В беседе с изданием Super он призвал не беспокоиться из-за его состояния, поскольку с ним всё хорошо.

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#звёзды
#шоу
#анализы
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#шоу-бизнес
#госпитализация
#врачи
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