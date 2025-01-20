Седокову тайно выписали из больницы: продюсер Дворцов рассказал о её состоянии

Информация о лечении Анны Седоковой уже не актуальна, сообщает продюсер Сергей Дворцов. Певицу выписали ещё до Нового года.
Напомним, что в декабре бывшая солистка группы «ВИА Гра» попала в больницу после нервного срыва, вызванного новостью о смерти 15 декабря её экс-супруга баскетболиста Яниса Тиммы, с которым она развелась 7 декабря. В соцсетях Седокова публиковала видео из палаты, где она лежит под капельницей в слезах. Однако горе продолжалось недолго – ещё до новогодних выходных её выписали.
При этом певица не сообщила о возвращении домой. А Дворцов утверждает, она завершила курс лечения и чувствует себя хорошо.
Также он рассказал, что в праздники Седокова полетела в США, где решала вопросы с кредитными картами бывшего супруга. Сестра спортсмена Лелде Жандецка подтвердила, что Анна выходила на связь с американскими банками, чтобы ликвидировать счета, открытые во время брака с Тиммой.
Продюсер раскрыл планы певицы на ближайшее время. Совсем скоро она вернётся к выступлениям на частных вечеринках, также стартует новый сезон шоу «Три аккорда». Кроме того, Седокова собирается дать большое интервью, в котором ответит на все обвинения.
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При этом певица не сообщила о возвращении домой. А Дворцов утверждает, она завершила курс лечения и чувствует себя хорошо.
Также он рассказал, что в праздники Седокова полетела в США, где решала вопросы с кредитными картами бывшего супруга. Сестра спортсмена Лелде Жандецка подтвердила, что Анна выходила на связь с американскими банками, чтобы ликвидировать счета, открытые во время брака с Тиммой.
Продюсер раскрыл планы певицы на ближайшее время. Совсем скоро она вернётся к выступлениям на частных вечеринках, также стартует новый сезон шоу «Три аккорда». Кроме того, Седокова собирается дать большое интервью, в котором ответит на все обвинения.
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Анастасия Чинкова