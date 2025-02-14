«Сегодня я прилетела в Казахстан»: Анна Седокова впервые после самоубийства Яниса Тиммы даст концерт

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)
Анна Седокова вышла на связь с подписчиками из Алма-Аты, где она в День святого Валентина даст первый после гибели её бывшего мужа концерт.
17 декабря 2024 года, через неделю после развода с Седоковой, совершил самоубийство латвийский баскетболист Янис Тимма. В этот же день Анна попала в больницу с нервным срывом.
25 января стало известно, что Седокова будет давать первый концерт после гибели экс-супруга. Анонс её выступления сделало заведение Laureate Grand Cafe в Алма-Ате.
Сегодня же выяснилось, что план Пугачёва сорвался. Артистка поделилась в личном блоге фотографиями столицы Казахстана.
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25 января стало известно, что Седокова будет давать первый концерт после гибели экс-супруга. Анонс её выступления сделало заведение Laureate Grand Cafe в Алма-Ате.
«Встречайте День всех влюбленных с роскошным настроением и живой музыкой от Анны Седоковой! Не упустите возможность провести самый романтичный вечер года в компании потрясающей музыки и атмосферы», – заявили организаторы мероприятия.Тем временем Марк Пугачёв, называющий себя близким другом Тиммы, всеми способами пытался сорвать концерт Седоковой, которую он обвиняет в смерти спортсмена. Он начал рассылать казахским блогерам сообщения, в которых называл Анну «нехорошим человеком», поскольку якобы она довела мужа до суицида.
Сегодня же выяснилось, что план Пугачёва сорвался. Артистка поделилась в личном блоге фотографиями столицы Казахстана.
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Анастасия Чинкова