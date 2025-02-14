Юрист Катя Гордон рассказала о компромате на Анну Седокову, который нашла её команда

Катя Гордон (фото: Instagram* @katyagordon)
Юрист Катя Гордон, к которой обратился отец погибшего баскетболиста Яниса Тиммы, сообщила, что дело о его смерти находится на дополнительной проверке у следователя. Адвокаты пришли к выводу, что бывший муж Анны Седоковой мог быть «убит» компроматом на неё.
По словам Гордон, Тимма узнал об изменах бывшей супруги, которую продолжал любить даже после развода. Близкие утверждают, что в конце жизни спортсмен был уверен в предательстве Седоковой и её изменах.
Друг Тиммы Гатис Линис сообщил, что впервые услышал о предательстве со стороны певицы от мамы друга.
Читайте также:
Анна Седокова сообщила о дыре в сердце после гибели Яниса Тиммы
Янис Тимма был зависим: психиатр прояснила детали состояния бывшего мужа Анны Седоковой
Отец Тиммы назвал страдальческие видео Седоковой постановкой и удивился, что она наняла семь адвокатов
*запрещён в РФ
Друг Тиммы Гатис Линис сообщил, что впервые услышал о предательстве со стороны певицы от мамы друга.
«В октябре Янис гостил у мамы и поделился с ней, что Анна ему изменяет. Он сказал: «Аня меня позорит с футболистом по всей Москве». Мама Яниса мне об этом рассказала. Потом от друзей из Америки я узнал, что летом 2024 года в Майами Янис поймал Анну с другими мужиками», – рассказал мужчина.Сама Седокова не комментировала такие подозрения. По её словам, она очень тяжело переживает гибель бывшего супруга. Долгое время после случившегося она не выходила на связь, а недавно вернулась в соцсети и показала фото в полный рост, на котором она чуть ли не в два раза худее, чем до смерти Тиммы.
Читайте также:
Анна Седокова сообщила о дыре в сердце после гибели Яниса Тиммы
Янис Тимма был зависим: психиатр прояснила детали состояния бывшего мужа Анны Седоковой
Отец Тиммы назвал страдальческие видео Седоковой постановкой и удивился, что она наняла семь адвокатов
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова