«Съехала крыша»: Хирург указала на причину резких перемен в лице Прилучного

08 сентября 2025, 21:13

Внешность Павла Прилучного вызвала вопросы у поклонников

Павел Прилучный (Фото: Instagram* @bugevuge)

Поклонники Павла Прилучного заметили серьёзные изменения во внешности актёра. Одни наблюдали его осунувшийся вид, другие — перемены в очертаниях скул и подбородка. Пластический хирург Марият Мухина объяснила эти метаморфозы.





В беседе с Общественной Службой Новостей Мухина сообщила, что после операций и болезни Прилучный сначала набрал вес, а затем резко похудел без помощи косметолога. Эксперт отметила, что у актёра изменились форма бровей и глаз, опустились уголки губ, появились морщины марионетки и одутловатость в нижней части лица.



Также Мухина обратила внимание на изменение формы носа

«Очень пугающе выглядит нос. Дело в том, что у человека нос растёт до самой старости, и мы видим у Прилучного увеличенный нос, который стал разрастаться, потерял свою скульптурность и стал просто картошкой», — заявила Марият.

