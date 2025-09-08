«Съехала крыша»: Хирург указала на причину резких перемен в лице Прилучного
Внешность Павла Прилучного вызвала вопросы у поклонников
Поклонники Павла Прилучного заметили серьёзные изменения во внешности актёра. Одни наблюдали его осунувшийся вид, другие — перемены в очертаниях скул и подбородка. Пластический хирург Марият Мухина объяснила эти метаморфозы.
В беседе с Общественной Службой Новостей Мухина сообщила, что после операций и болезни Прилучный сначала набрал вес, а затем резко похудел без помощи косметолога. Эксперт отметила, что у актёра изменились форма бровей и глаз, опустились уголки губ, появились морщины марионетки и одутловатость в нижней части лица.
Также Мухина обратила внимание на изменение формы носа
«Очень пугающе выглядит нос. Дело в том, что у человека нос растёт до самой старости, и мы видим у Прилучного увеличенный нос, который стал разрастаться, потерял свою скульптурность и стал просто картошкой», — заявила Марият.Косметолог предположила у актёра начало ринофимы и рекомендовала срочно обратиться к специалисту.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.